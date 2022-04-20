快訊

長榮海運 「筆試面試」關卡曝光 考NFT、算8位數加法

滙豐銀跟進集團腳步 環球私人銀行門檻200萬美元起跳

經濟日報 / 記者楊筱筠／即時報導
滙豐集團領先業界，宣布將環球私人銀行整合至財富管理及個人金融事業處，運用整個集團的資源綜效，提供客戶全球性的一站式金融服務，並透過數位平台使客戶獲得更佳的銀行體驗，以最高品質滿足客戶全方位的金融服務需求。圖／滙豐銀提供
滙豐集團領先業界，宣布將環球私人銀行整合至財富管理及個人金融事業處，運用整個集團的資源綜效，提供客戶全球性的一站式金融服務，並透過數位平台使客戶獲得更佳的銀行體驗，以最高品質滿足客戶全方位的金融服務需求。圖／滙豐銀提供

滙豐銀今（20）日宣布，跟進集團腳步，環球私人銀行(GBP)門檻調整一律200萬美元起跳，高於國內國際型外銀、本土外銀100萬美元門檻。滙豐此次取消100萬美元到500萬美元等級的「尚玉」財管，而滙豐集團GBP環球私人銀行門檻原本為500萬美元。

滙豐銀私人銀行負責人陳怡婷強調，跟進集團腳步，在今年初滙豐銀（台灣）完成環球私人銀行整合至財富管理以及個人金融事業處，最新規劃出三大服務客群。包括：運籌理財One能戶（One）無開戶門檻且沒有帳管費；卓越理財（Premier）為資產300萬元以上富裕客群；環球私人銀行（GPB）為資產規模200萬美元以上高資產客戶，為滙豐財管以及個人金融頂級客層，客戶經理以及投資專家共同為客戶打造，客戶可以透過線上數位平台享受集團完整金融商品與服務。

陳怡婷指出，集團整合高階私人客戶原因，在於未來可以用一個成本服務全面型的財管客戶。

整合完畢後，匯豐銀(台灣)在台灣高階財富管理市場中，成為唯一為高資產客戶推出數位服務的私人銀行。

目前滙豐集團在亞洲於中國、香港、新加坡、泰國、台灣等地設有私人銀行業務，礙於法規，在印尼、馬來吸引尚未有私人銀行，但未來仍會擴展市場。

國內私人銀行分為國際型私人銀行、外商銀行私人銀行、本土銀行私人銀行，門檻多為100萬美元起跳，滙豐銀則是選擇將私人銀行門檻重新定位在200萬美元。

匯豐銀過去財富管理客戶分群，為300萬新台幣到100萬美元為Premier、100萬美元到500萬美元為尚玉，500萬美元以上環球私人銀行客戶。在台灣Premier為最大比重客戶。

滙豐集團衡量後，保留新台幣300萬以上的Premier客戶，最新定位為，運籌理財One能戶（One）無開戶門檻且沒有帳管費；卓越理財（Premier）為資產300萬元以上富裕客群；環球私人銀行（GPB）為資產規模200萬美元以上高資產客戶。

陳怡婷指出，滙豐嶄新的私人銀行，相較台灣國際性私人銀行、外商銀私人銀行、本土銀行私人銀行有四大特色。

第一，200萬美元門檻高於其他銀行平均100萬美元門檻。

第二，可以針對客戶需求，引進特殊投資需求國際金融商品。本土銀行的私人銀行引進海外商品，並不像其他外銀擁有海外團隊可以篩選商品，產品價至較多，國際性銀行則仍以零售金融服務服務客戶。

第三，滙豐私人銀行可以針對一般客戶的資產負債表，給予一站式服務，優於其他私人銀行僅提供投資選擇。另外，不光只用金融資產借出融資，如果客戶房產有流動性，滙豐私人銀行也提供鑑價。

第四，給予保險金融商品，因為重視私人傳承，但國際型私人銀行通常引進給保代承作，因為認為金額龐大、複雜等。

新台幣 財富管理

延伸閱讀

不怕有選擇障礙「環球購物中心母親節蛋糕評比」出爐

新北公布確診足跡 曾去壽司郎用餐、淡水紫藤花咖啡園

道富環球捲入中美漩渦 香港盈富基金換人掌舵

北市查核日本食品 超市水果標示不實遭罰6萬元

相關新聞

三商美邦人壽投資失利首季虧損33億 金管會特別監管

三商美邦人壽14日公告董事長陳翔玠及副董事長翁翠君於董事會後雙雙請辭，引發金融圈高度關注，金管會日前也表示，三商壽投資股...

產險聯盟區塊鏈獲准試辦 車險理賠可望更有效率

產險公會攜手14家產險業者，推出「產險聯盟區塊鏈」，獲金管會核准於5月1日起試辦。產險公會指出，首波應用鎖定汽機車強制險...

貶不停！ 新台幣連4貶、收29.249元 續創近19個月新低

股匯不同調！台股今天收漲，新台幣兌美元則持續走貶，外資今轉為匯入，但進、出口商兩大力道拉扯下，新台幣今天終場仍收貶，以2...

LINE Bank將推保險、基金 董座：股東增資有共識

LINE Bank開業滿1年，今宣布使用人數達110萬人，但同時也因虧損將於今年啟動增資，是國內3家純網銀中首家啟動增資...

LINE Bank：增資已取得股東共識 今年用戶拚150萬

開業僅1年的純網銀LINE Bank累計虧損達新台幣22.74億元，預計今年增資，LINE Bank董事長黃仁埈今天表示...

刷中信卡繳稅 18期0利率、最高回饋1.6%

繳稅季到來，中國信託商業銀行今(20)日表示，推出「中信卡繳稅分期、回饋任你選」活動，今年5月1日至6月3日，持中國信託...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。