滙豐銀跟進集團腳步 環球私人銀行門檻200萬美元起跳

滙豐銀今（20）日宣布，跟進集團腳步，環球私人銀行(GBP)門檻調整一律200萬美元起跳，高於國內國際型外銀、本土外銀100萬美元門檻。滙豐此次取消100萬美元到500萬美元等級的「尚玉」財管，而滙豐集團GBP環球私人銀行門檻原本為500萬美元。

滙豐銀私人銀行負責人陳怡婷強調，跟進集團腳步，在今年初滙豐銀（台灣）完成環球私人銀行整合至財富管理以及個人金融事業處，最新規劃出三大服務客群。包括：運籌理財One能戶（One）無開戶門檻且沒有帳管費；卓越理財（Premier）為資產300萬元以上富裕客群；環球私人銀行（GPB）為資產規模200萬美元以上高資產客戶，為滙豐財管以及個人金融頂級客層，客戶經理以及投資專家共同為客戶打造，客戶可以透過線上數位平台享受集團完整金融商品與服務。

陳怡婷指出，集團整合高階私人客戶原因，在於未來可以用一個成本服務全面型的財管客戶。

整合完畢後，匯豐銀(台灣)在台灣高階財富管理市場中，成為唯一為高資產客戶推出數位服務的私人銀行。

目前滙豐集團在亞洲於中國、香港、新加坡、泰國、台灣等地設有私人銀行業務，礙於法規，在印尼、馬來吸引尚未有私人銀行，但未來仍會擴展市場。

國內私人銀行分為國際型私人銀行、外商銀行私人銀行、本土銀行私人銀行，門檻多為100萬美元起跳，滙豐銀則是選擇將私人銀行門檻重新定位在200萬美元。

匯豐銀過去財富管理客戶分群，為300萬新台幣到100萬美元為Premier、100萬美元到500萬美元為尚玉，500萬美元以上環球私人銀行客戶。在台灣Premier為最大比重客戶。

滙豐集團衡量後，保留新台幣300萬以上的Premier客戶，最新定位為，運籌理財One能戶（One）無開戶門檻且沒有帳管費；卓越理財（Premier）為資產300萬元以上富裕客群；環球私人銀行（GPB）為資產規模200萬美元以上高資產客戶。

陳怡婷指出，滙豐嶄新的私人銀行，相較台灣國際性私人銀行、外商銀私人銀行、本土銀行私人銀行有四大特色。