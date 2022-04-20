滙豐銀跟進集團腳步 環球私人銀行門檻200萬美元起跳
滙豐銀今（20）日宣布，跟進集團腳步，環球私人銀行(GBP)門檻調整一律200萬美元起跳，高於國內國際型外銀、本土外銀100萬美元門檻。滙豐此次取消100萬美元到500萬美元等級的「尚玉」財管，而滙豐集團GBP環球私人銀行門檻原本為500萬美元。
滙豐銀私人銀行負責人陳怡婷強調，跟進集團腳步，在今年初滙豐銀（台灣）完成環球私人銀行整合至財富管理以及個人金融事業處，最新規劃出三大服務客群。包括：運籌理財One能戶（One）無開戶門檻且沒有帳管費；卓越理財（Premier）為資產300萬元以上富裕客群；環球私人銀行（GPB）為資產規模200萬美元以上高資產客戶，為滙豐財管以及個人金融頂級客層，客戶經理以及投資專家共同為客戶打造，客戶可以透過線上數位平台享受集團完整金融商品與服務。
陳怡婷指出，集團整合高階私人客戶原因，在於未來可以用一個成本服務全面型的財管客戶。
整合完畢後，匯豐銀(台灣)在台灣高階財富管理市場中，成為唯一為高資產客戶推出數位服務的私人銀行。
目前滙豐集團在亞洲於中國、香港、新加坡、泰國、台灣等地設有私人銀行業務，礙於法規，在印尼、馬來吸引尚未有私人銀行，但未來仍會擴展市場。
國內私人銀行分為國際型私人銀行、外商銀行私人銀行、本土銀行私人銀行，門檻多為100萬美元起跳，滙豐銀則是選擇將私人銀行門檻重新定位在200萬美元。
匯豐銀過去財富管理客戶分群，為300萬新台幣到100萬美元為Premier、100萬美元到500萬美元為尚玉，500萬美元以上環球私人銀行客戶。在台灣Premier為最大比重客戶。
滙豐集團衡量後，保留新台幣300萬以上的Premier客戶，最新定位為，運籌理財One能戶（One）無開戶門檻且沒有帳管費；卓越理財（Premier）為資產300萬元以上富裕客群；環球私人銀行（GPB）為資產規模200萬美元以上高資產客戶。
陳怡婷指出，滙豐嶄新的私人銀行，相較台灣國際性私人銀行、外商銀私人銀行、本土銀行私人銀行有四大特色。
第一，200萬美元門檻高於其他銀行平均100萬美元門檻。
第二，可以針對客戶需求，引進特殊投資需求國際金融商品。本土銀行的私人銀行引進海外商品，並不像其他外銀擁有海外團隊可以篩選商品，產品價至較多，國際性銀行則仍以零售金融服務服務客戶。
第三，滙豐私人銀行可以針對一般客戶的資產負債表，給予一站式服務，優於其他私人銀行僅提供投資選擇。另外，不光只用金融資產借出融資，如果客戶房產有流動性，滙豐私人銀行也提供鑑價。
第四，給予保險金融商品，因為重視私人傳承，但國際型私人銀行通常引進給保代承作，因為認為金額龐大、複雜等。
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