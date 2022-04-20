信託公會辦洗錢防制說明會 邀請許永欽開講

信託公會今(20)日舉辦洗錢防制及打擊資恐議題系列說明會，邀請業內資深專家、金管會前任副主委許永欽講授洗防實務案例與偵查重點。

信託公會表示，洗錢防制及打擊資恐措施對信託業等金融機構來說，不僅限於進行客戶審查等各項管控措施與檢視落實程度，還包括加強各項前置犯罪的辨識能力。

為提升信託業對洗錢活動前置犯罪之偵測能力，發揮第一線防制措施效果，信託公會於2022年持續舉辦理洗錢防制及打擊資恐議題系列說明會，本次主要是就金融機構從業人員可能碰到的犯罪型態分享案例。

信託公會理事長雷仲達表示，我國於2019年10月獲亞太防制洗錢組織(APG)公告評鑑為「一般追蹤」的最佳等級成績後，並沒有因評鑑結束而鬆懈，持續精進各項作為，遵循APG及防制洗錢金融行動工作組織(FATF)所提建議。在依規定提交的追蹤報告中，不斷對洗錢防制及資恐風險評估進行更新，充分因應國際規範的變革以及近年在區域風險趨勢的變化。

信託公會秘書長呂蕙容指出，信託公會持續配合主管機關的指導，不斷加強從業人員應注意的有關重點，今年已在信託業人員教育訓練課程中新增提升法人之資訊透明度相關內容，說明如何利用工商登記公示資料查詢服務，及公司負責人及主要股東資訊申報平台等相關資訊，在實務上加強辨識法人之實質受益人。

呂蕙容說，今天特別邀請的講座是曾任台灣高等檢察署檢察官、行政院洗錢防制辦公室執行秘書與金融監督管理委員會副主任委員，目前為普華商務法務事務所的許永欽合夥律師，為信託從業人員分析可能碰到的犯罪型態案例。

許永欽從兩個洗錢知名案例，解析洗錢犯案手法與檢調人員如何判斷疑似有洗錢行為，也分析檢調人員對於洗錢防制的偵查實務與資金清查技巧，以及各級查核機關偵查手段的比較與區別。

許永欽也以虛擬貨幣交易平台為例，介紹新興洗錢風險的管道及手法，提醒金融從業人員要適時參照國家風險評估報告指出的洗錢威脅，善用流向圖完成資金查核來因應時刻不在的洗錢風險。

雷仲達指出，我國已於2021年提交後續的追蹤報告，並於當年度APG相互評鑑委員會上獲得正式追認，持續維持一般追蹤的最佳等級，顯示我國在這段時間的努力下，對洗錢防制及打擊資恐的努力已得到各界肯定。

洗錢防制工作需要大家持續精進，信託公會持續舉辦系列說明會，提供從業人員與相關洗錢防制部門人員進修的機會，讓我國信託業面對可能的洗錢威脅犯罪風險時，能從實務作業與案例分析中累積經驗，加強金融機構洗錢防制與打擊資恐的專業與能力。