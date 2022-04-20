14家業者組產險聯盟區塊鏈5月1日試辦 推一站式理賠

產險公會今（20）日宣布，攜手國內14家產險業者，將區塊鏈應用延伸至產險實務作業，首創全台第一個「產險聯盟區塊鏈」，開啟資料共享新模式，首波應用鎖定汽機車強制險與任意險，一站式鏈上完成案件審核、給付及追償，將能大幅降低理賠作業時間，並獲金管會核准於5月1日開始進行試辦作業。

因應後疫情時代的金融市場數位科技需求，金融業者間在互信合作基礎上，兼顧安全與效率，打造創新金融服務，由產險公會帶頭攜手國內14家產險業者，將區塊鏈應用延伸至產險實務作業，首創全台第一個「產險聯盟區塊鏈」。

產險公會表示，產險聯盟區塊鏈除在公會協助外，也透過聯盟成員國泰產險借助國泰金控所創立國內首個區塊鏈團隊，數位數據暨科技發展中心的技術開發，運用區塊鏈即時、可信任、資料不可竄改與匿名等特性，讓聯盟成員能在鏈上安全無虞傳遞數位資料，加速資訊共享與保險服務的數位化進展。

此次，產險公會指出，以產險同業間作業需求，整合會員公司資源，推動全台首個聚焦產物保險的創新區塊鏈資訊共享平台，並一次網羅14家產險公司，包括台灣產險、兆豐產險、富邦產險、和泰產險、泰安產險、明台產險、南山產險、第一產險、旺旺友聯產險、國泰產險、新光產險、華南產險、新安東京海上產險、中國信託產險，加入產險聯盟區塊鏈，並獲金管會保險局核准於5月1日開始進行試辦作業。

產險公會說明，未來產險區塊鏈的試辦，將有助於各產險公司加速理賠服務，不僅優化理賠審核作業並提供客戶更有效率的服務，滿足數位時代民眾保險需求，在金管會保險局持續推動金融創新與普及，鼓勵各保險公司在兼顧資訊安全與用戶體驗前提下，積極投入新興科技來發展創新商品與服務。

產險公司期待保險業能透過產險聯盟區塊鏈，攜手共築保險創新生態圈，透過共享技術獲得更大的數位資產運用與管理彈性，進而強化風險控管能力，並對於消費者的服務效率與品質達到更進一步的提升。