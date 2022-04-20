刷中信卡繳稅 18期0利率、最高回饋1.6%

繳稅季到來，中國信託商業銀行今(20)日表示，推出「中信卡繳稅分期、回饋任你選」活動，今年5月1日至6月3日，持中國信託商旅鈦金卡、中國信託LINE Pay卡或中國信託中華航空聯名卡繳綜所稅，可享現金、LINE POINTS或華航哩程最高1.6%回饋。

中信卡友亦可選擇最高18期分期0利率，資金運用更有彈性。

中國信託銀行特別針對三張指定信用卡(含簽帳金融卡)推出刷卡繳稅回饋、分期二擇一活動，喜愛現金回饋或LINE POINTS的客戶，繳綜所稅刷中國信託商旅鈦金卡或中國信託LINE Pay卡享0.2%回饋，稅額滿100萬元(含)以上更可享整筆0.35%回饋，每戶回饋上限為10萬元。

另外，中信銀行特別加碼財富管理個人會員「首富家」(含)以上客戶，稅額滿30萬元(含)以上享整筆0.38%回饋，每戶回饋上限為20萬元。

以繳稅金額100萬元為例，卡友可獲得3,500元現金或等值LINE POINTS，財富管理個人會員首富家以上客戶可獲得3,800元現金或等值LINE POINTS。

使用中國信託中華航（2610）空聯名卡繳稅，每100元回饋一哩，回饋無上限，以刷卡累積回饋2萬2,000哩為例，可兌換日本札幌來回經濟艙乙張，價值3萬5,000元，換算回饋率最高1.6%，哩程有效期間三年，卡友可運用繳稅快速累積哩程。

中信卡友皆可享有信用卡繳稅6期、12期或18期分期享0利率優惠，刷卡繳稅後至今年7月31日前均可設定分期。中信銀行繳稅活動官網同時提供一站式服務，整合調高額度、分期設定、繳稅辦卡需求，方便客戶隨時線上調額快速申請查詢。

繳稅季有短期資金需求的民眾，今年6月30日前申辦中信銀行信貸服務可享首期年利率0.01%優惠，營業時間內線上申請最快一小時撥款，還有機會抽中價值9,453元的家樂福禮物卡。

中信卡繳稅相關詳情及注意事項，請上www.ctbcbank.com或洽客服專線0800-024-365查詢。