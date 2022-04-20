頭家開店靠山 富邦產五路財神專案推線上試算

富邦產險今(20)日表示，其為店舖老闆量身打造的「五路財神」專案，創新推出線上試算系統，讓店家們在努力創業的同時，可為風險做好完善安排。

投入大筆金錢和心力開店舖，若遇到客戶不慎於店面跌倒受傷、燙傷或員工因公意外造成體傷，求償金額往往是數十萬甚至數百萬元，若是不幸遇到祝融，人身傷害及財產損失金額更是難以估計。

富邦產險表示，五路財神專案將店舖常見風險納入保障，承保項目包含商業火災保險、公共意外責任保險、雇主意外責任保險、產品意外責任保險等四大保險，一次滿足自身財產損失的風險，以及依法應負擔的賠償責任。

這項專案的商業火災保險，不僅承保火災造成的損失，更包含如遇到客人酒後鬧事致店內財物受損、車輛失控衝撞造成損失、鄰近火災濃煙導致店舖財物毀損等事故所造成的財物損失。

因遭遇火災店面無法開業的停業損失，也可以透過五路財神專案獲得補償。

以店內財產保險金額100萬元，停業損失險每日最高賠償3,000元，最高賠償日數90天為例，一天的保費最低僅花費不到9元。

五路財神的公共意外責任保險、雇主意外責任保險、產品意外責任保險，可保障因營業處所內發生的事故不幸造成第三人體傷或是財物損失、受僱員工於執行職務所致體傷或是死亡，以及產品的瑕疵(僅限食品業)造成第三人的體傷或財物損失。

創業維艱，開業過程中難免遇到意外事故，富邦產險建議，店家們可依自身需求選擇適合的保障內容，用少許保費獲得足夠保障，避免因突發事故，造成多年累積的財富與心血付諸東流。

五路財神的官網線上試算服務，可上網搜尋「富邦產險五路財神」，連結至「企業保險-五路財神甲、乙式專案」頁面，就可免費保險專案，亦可至富邦產險官網查詢：https://b2c.518fb.com/etp/fiv/entrance?_ga=2.7408114.1989840812.1648797836-240344061.1631840775