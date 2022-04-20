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北富銀挺防疫第一線 防疫旅宿員工與外送員信貸1.88%起

經濟日報 / 記者陳怡慈/即時報導
台北富邦銀行推外送員優惠信貸，外送平台收入明細可當財力證明。台北富邦銀行/提供
台北富邦銀行推外送員優惠信貸，外送平台收入明細可當財力證明。台北富邦銀行/提供

本土疫情延燒，台北富邦銀行力挺防疫第一線，推出防疫旅宿員工和外送員信貸專案，提供前三期1.88%、第四期後4.25%起的兩段式利率優惠。

即日起至7月29日，只要是合格登記的防疫旅宿業員工或Uber Eats、foodpanda等美食平台外送員，皆可線上申辦，快速取得靈活實惠的資金。

為增加申貸的便利與彈性，北富銀特別結合外送員行業特質優化申貸機制，憑外送平台收入明細即可作為財力證明，有效提升信貸效率及客戶體驗。

北富銀表示，據審計部統計，2021年底全台共有九家餐飲外送平台業者，單以Uber Eats、Foodpanda兩家登錄人數就超過10.2萬人，這些新興行業的從業者若有資金需求需要申辦銀行貸款，容易因收入波動大，難套用傳統的審核模式，或無法出具企業薪資證明等原因遇到瓶頸。

中央銀行最新統計，截至今年2月底，全台個人消費性貸款餘額為新台幣1.22兆元，與2010年同期相較增幅接近三成。北富銀為民眾提供適合的信貸服務以解決資金需求，帶動信貸業務穩健增長，今年第1季線上信貸整體業務量較去年同期成長逾1.5倍。

本次推出的防疫旅宿員工和外送員信貸專案，採兩段式利率設計，前三期提供固定1.88%的優惠利率，可降低初期還款壓力。

北富銀還貼心提供帳管費減免優惠，以外送員專案來說，帳管費僅需新台幣2,000元，僅一般信貸帳管費的二至三成；若能提供電動機車購買證明，帳管費0元，鼓勵外送員更換電動機車以減少碳排放量。

北富銀提醒有貸款需求的民眾，選擇信貸專案時除了注意貸款利率、手續費等條件外，還應注意貸款額度、申貸方便性，以及撥還型態。

分期型信貸可一次獲得資金，之後再每個月償還；循環型信貸則是核給一個額度，額度內隨借隨還不會有違約金，建議申貸者視個人需求選擇適合自己的方案。

北富銀 新台幣

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