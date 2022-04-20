純網銀跨足保險 LINE Bank董座黃仁埈：將推出保險商品

LINE Bank開業以來即將滿一周年，LINE Bank董事長黃仁埈今（20）日指出，開業一年來，LINE Bank累積了110萬名的用戶，存放款的成長幅度也超乎預期，對此成績單他感到很滿意；今年底前，LINE Bank的目標客戶數為150萬戶，業務目標也從初期的存款轉向貸款、保險等更多其他金融商品上。

黃仁埈近日來台，並於今（20）日舉行線上記者會，和媒體分享全球FinTech發展的觀察，以及LINE Bank開行以來的進展。

黃仁埈表示，LINE的金融服務從2020年第4季開始在亞洲地區陸續展開，截至今年3月底，全球LINE的金融服務已經在3月底累積到570萬用戶的好成績，除台灣LINE Bank以外，LINE在泰國、印尼推出的金融服務，也受到當地市場相當熱烈的迴響，其中，泰國LINE BanK更已累積了超過430萬用戶。除此之外，LINE的金融服務也正籌備於日本開展銀行業務。

LINE Bank總經理黃以孟今日表示，LINE Bank憑藉穩固的技術基礎，提供隨時隨地、無營業時間限制的線上金融服務，受到用戶的支持與喜愛，LINE Bank每月客戶活躍率達到近七成之多。另外，根據財團法人聯合信用卡處理中心（NCCC）的資料統計，LINE Bank快點卡每月每流通卡平均簽帳金額、每月每流通卡平均簽帳筆數雙雙達到同業市場第一名。

根據金管會2021年公開的第4季數據，LINE Bank榮登業界所有數位帳戶當中成長速度最快的銀行，並且已蟬聯三季冠軍寶座。2022年第1季較前一季之存款餘額成長約45%，貸款餘額成長更達115%。

LINE Bank服務上線將屆一年，逐漸描繪出台灣純網銀用戶的全新樣貌。根據內部數據所描繪出來的客戶圖像，除7成5是20到39歲、熟悉數位科技的族群之外，他們平均每兩天刷卡一次，月均刷卡筆數15筆，其中最活躍用卡的用戶就屬上班族、學生與零售業者。全國20至39歲人口當中，已有近13%人口為LINE Bank客戶。另外經市調公司益普索調查顯示，LINE Bank用戶最喜愛消費紀錄即時通知（滿意度達9成7）、刷卡消費即時給點回饋（滿意度達9成6），隨著「快點吃午餐」與「快點過週末」活動推出，更塑造出午間和週末時段的消費風潮。

黃以孟今日也宣布，將全力拓展「快點生活圈」，啟動夥伴結盟、創造豐富金融生活場景。LINE Bank開業以來，陸續透過異業結盟、交易綁定的策略合作方式，與LINE生態圈及跨界締結生態聯盟。為致力使用戶在一個金融服務平台下，滿足各種情境的多元金融需求，LINE Bank今日宣布全力邀集更多夥伴加入「快點生活圈」，並期望自「點數生態圈」、「場景生態圈」、「服務生態圈」等三大生態圈構面逐步深化。

黃仁埈自1992年起先後服務於三星電子、瑞士信貸銀行集團、友利金融集團，於2008至2015年期間擔任LINE母公司NAVER集團財務長，2015年出任LINE財務長至今，目前同時兼任Z Holdings全球首席投資總監、LINE財務長、Z Venture Capital董事長。