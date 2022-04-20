防疫險買不到？ 綠委：只剩三家還有賣

疫情延燒，民進黨立委何志偉今天指出，金管會保險局統計至4月18日為止，19家保險業者仍在販售的防疫保單只剩55張，相比11日市售81張保單，8天內大減26張之多。新上架的保單大部份已經沒有隔離就賠的補償機制，據保險局統計，截至4月18日為止，目前只剩3家還有賣這樣的保單。

「呼籲不要讓民眾買嘸防疫險，」何志偉表示，本土疫情嚴峻，民眾投保防疫險的需求也增加。但是近期有許多保險公司停賣，導致民眾買不到的保險。

何志偉分析，造成這樣的原因很簡單，民眾搶買防疫保單，最想買的是「隔離」、「確診」補償，當收到隔離通知時可以向保險公司申請理賠，轉嫁住宿費用外．又能彌補無法工作損失，但是「民眾想買的，產險公司偏不賣」，然而新上架的保障內容，民眾又興趣缺缺；不知道對產險公司來說是不是，只有防疫商品，不要被金管會盯上就好了？

何志偉呼籲，保單的保障內容必須切合民眾的需要，金管會應該要聽見民眾需求，並避免各保險公司採用技術性刁難民眾投保，讓民眾「看得到，買得起」。