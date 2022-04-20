搶攻母親節商機 銀行百貨精品攜手大合作
母親節檔期將近，各大百貨業者紛紛祭出超殺優惠，搶攻上半年最大商機，各家發卡銀行同樣蓄勢待發，除了實體購物有回饋，還有銀行推出網購母親節滿額優惠，讓卡友不分線上線下、虛實店家都能獲得消費回饋，全方位刺激買氣。
以兆豐銀行為例，今年一口氣攜手32家百貨，祭出最高萬元刷卡金回饋 ，讓民眾可以甩開緊箍咒，不須趕在同店同天消費，也不須糾結硬湊高門檻拿滿額禮，只要活動期間刷任一兆豐卡都能計入消費爽賺回饋。另外考量疫情影響，兆豐今年也同步推出網購母親節滿額優惠，最高可享13%回饋。
兆豐銀行表示，今年推出的「實體」百貨母親節回饋，除了全台32家指定百貨刷卡不限金額都能額外獲得1%回饋外，指定期間至三井outlet還能加碼再拿1%回饋 ，每人最高可獲得500元，等於刷5萬元封頂。
此外，對於含金量高的大戶，兆豐同樣也祭出滿額禮，最高滿100萬元就可以抱回1萬元刷卡金，所有回饋均須上網完成登錄。適用百貨包括大型連鎖的新光三越、遠東SOGO、誠品生活，或是地區型指標百貨如台北101、蘭城新月、中友百貨、南紡購物中心等，總計32家。
不想出門的卡友，兆豐銀行今年與momo購物網、蝦皮、PChome線上購物、Yahoo購物中心以及東森購物網合作，除了單筆分期滿8000送520、滿2萬送1400以外，指定期間還推出滿萬元送千元，相當於10%回饋，若再搭配兆豐網購卡e秒刷國內最高3%回饋，等於可以一次抱回13%，同樣也要登錄完成。
精品方面，麗晶精品於4月27日至5月8日推出「感恩母親購物節」，以多項全台唯一的獨家商品、高達10%的等值回饋、以及豐富的星級美饌禮品吸引消費者，在購物熱潮當中創造長紅的業績。
麗晶精品表示，活動期間單日消費滿5萬元即可選擇2500元的禮券回饋、或是4000元的晶華酒店餐飲及客房禮劵，回饋額度為8%，加上銀行刷卡禮以及消費滿額贈品，實質的回饋就超過10%。
在與銀行合作方面，麗晶精品表示，銀行貴賓的加碼超值送包括美國運通白金卡會員可獲得二倍積分回饋、Centurion 會員購物三倍積分回饋，同時加碼推出滿300萬致贈限量3萬元麗晶精品劵；新光、台新、國泰世華、花旗、聯邦、滙豐及合作金庫銀行卡友於麗晶精品購物亦可獲得近2%回饋及獨家滿額禮。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言