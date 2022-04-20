搶攻母親節商機 銀行百貨精品攜手大合作

母親節檔期將近，各大百貨業者紛紛祭出超殺優惠，搶攻上半年最大商機，各家發卡銀行同樣蓄勢待發，除了實體購物有回饋，還有銀行推出網購母親節滿額優惠，讓卡友不分線上線下、虛實店家都能獲得消費回饋，全方位刺激買氣。

以兆豐銀行為例，今年一口氣攜手32家百貨，祭出最高萬元刷卡金回饋 ，讓民眾可以甩開緊箍咒，不須趕在同店同天消費，也不須糾結硬湊高門檻拿滿額禮，只要活動期間刷任一兆豐卡都能計入消費爽賺回饋。另外考量疫情影響，兆豐今年也同步推出網購母親節滿額優惠，最高可享13%回饋。

兆豐銀行表示，今年推出的「實體」百貨母親節回饋，除了全台32家指定百貨刷卡不限金額都能額外獲得1%回饋外，指定期間至三井outlet還能加碼再拿1%回饋 ，每人最高可獲得500元，等於刷5萬元封頂。

此外，對於含金量高的大戶，兆豐同樣也祭出滿額禮，最高滿100萬元就可以抱回1萬元刷卡金，所有回饋均須上網完成登錄。適用百貨包括大型連鎖的新光三越、遠東SOGO、誠品生活，或是地區型指標百貨如台北101、蘭城新月、中友百貨、南紡購物中心等，總計32家。

不想出門的卡友，兆豐銀行今年與momo購物網、蝦皮、PChome線上購物、Yahoo購物中心以及東森購物網合作，除了單筆分期滿8000送520、滿2萬送1400以外，指定期間還推出滿萬元送千元，相當於10%回饋，若再搭配兆豐網購卡e秒刷國內最高3%回饋，等於可以一次抱回13%，同樣也要登錄完成。

精品方面，麗晶精品於4月27日至5月8日推出「感恩母親購物節」，以多項全台唯一的獨家商品、高達10%的等值回饋、以及豐富的星級美饌禮品吸引消費者，在購物熱潮當中創造長紅的業績。

麗晶精品表示，活動期間單日消費滿5萬元即可選擇2500元的禮券回饋、或是4000元的晶華酒店餐飲及客房禮劵，回饋額度為8%，加上銀行刷卡禮以及消費滿額贈品，實質的回饋就超過10%。