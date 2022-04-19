元大金指派凱基期貨前副董陳品呈任元大證券、期貨董事

元大金控（2885）改派子公司元大證券、元大期貨（6023）董事代表人，其中，元大期貨改派兩席法人董事代表人，元大證券則是增派一席自然人董事。曾任開發金控（2883）旗下凱基期貨副董事長的陳品呈，將同時獲元大金指派出任元大期貨法人董事代表人與元大證券自然人董事，兩家子公司新人事預定5月24日同步生效。

陳品呈是在2018年10月底自凱基期貨副董職務辦理退休，離開開發金控集團，去年並應聘出任上櫃IC設計公司安國科技（8054）獨立董事。陳品呈在擔任凱基期貨副董事長之前，歷任凱基證併入開發金之前的開發金旗下大華證券總經理，以及合併前的凱基證券副總經理暨泰國凱基證執行長，證券期貨領域專業資歷豐富，此番離開證券期貨圈將近三年半後，應元大金控高層邀請，出任元大期貨董事代表人與元大證券自然人董事。

另外，元大期貨改派的另一名法人董事代表人，則為元大金控（2885）副總經理章維真，章維真為元大金國際營運部副總經理，在元大期貨日前正式通過將前往新加坡設子公司後，熟稔國際業務的章維真以及擁有外派泰國經驗的陳品呈加入元大期貨董事會，將對元大期貨進軍海外有所裨益。