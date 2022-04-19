新光金、台新金合併案若成形 躍升國內第三大金控

新光金（2888）內部再傳有意與台新金（2887）合併，組成研究小組，兩家金金併若成形，不但可躍升至國內僅次於國泰金控（2882）、富邦金控（2881）的第三大金控，銀行加壽險的合併綜效，更令外界期待。法人認為，合併除了觀察總資產，還有業務面的競爭力、分行數量、知名度等，都將因合併案規模變大而提升。

新光金以保險為主體，台新金是以銀行為獲利主軸，兩者合併後，財務體質的變化，以及誰主導合併案。法人認為，評估由誰主導會看資本大小、資產多寡，最後影響力較大的是哪一方，以新光金在財務面的獲利穩定度，以及外匯風險管理方面，仍有努力空間，國內信評機構將台新金評等展望維持穩定，新光金則是評等負向。

法人指出，以壽險部分觀察，近年在保費轉型上，確實壽險目前的保費動能受到壓抑，如果新光人壽可搭配台新人壽在銷售產生的綜效可加速產品轉型、令人期待。

新光金以壽險起家，國內壽險排名僅次國泰、富邦、南山，但法人觀察，新壽在市場上的競爭地位，雖具備良好知名度，但卻遠不及前三大壽險業，「獲利波動度相對大，有時候低於業界平均，很大一部分是來自於投資方面的績效不佳」，因獲利波動大，資本生成能力較弱。

新光金、台新金兩間金控傳合併已非新鮮事，但交易結構的進行方式為何？誰主導？引發市場關注，加上兩間金控資本水準不同，合併後所需評估的風險項目還要仔細考量。