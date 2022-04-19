台股大漲、新台幣匯率為何持續貶值？匯銀主管這樣分析

國際美元超強勢，美元指數漲破100後，進一步站上101，主要亞洲貨幣走勢全盤皆墨；即使台股指數大漲，新台幣匯率今（19）日仍在外資匯出下貶破29.2元，終場貶值4.4分，收在29.23元，連三貶並為近一年七個月新低，總成交量為13.145億美元。

台北股匯走勢不同調。台股指數今日大漲，新台幣匯率還是照貶不誤，匯銀主管說，熱錢持續流出，是新台幣匯率貶值的主因，不過台股大漲，確實讓熱錢匯出力道明顯減弱，估計今天匯出量只有3、4億美元。

受到美國聯準會官員再度釋出鷹派訊息影響，美元指數挺進101，包括新台幣在內的亞幣走勢疲軟。

大型國銀外匯交易員指出，受到國際美元強勢影響，外資持續買匯撤出，進口商也進場大買美元，值得關注的是，過去一段時間惜售美元的出口商，這兩天已進場大賣外匯，特別是今天看到好久沒看到的29.2元價位，出口商便大舉進場拋匯轉現金，限縮新台幣匯率的貶值幅度。

眼見匯市買賣力道交錯、秩序良好，中央銀行今天僅在場外盯盤，並未大舉進場調節。

展望後市，匯銀主管說，美元強勢不變，預料新台幣匯率短期內仍將趨貶、有機會向29.3元靠攏；至於新台幣匯率是否下探29.5元，匯銀主管研判，可能不會那麼快，主因是出口商美元賣壓出籠，會減輕新台幣匯率的貶值壓力，此外，台股若能持穩，外資是否改變動向、轉為匯入，值得觀察。

美國聖路易聯邦準備銀行總裁博拉德（James Bullard）表示，聯準會（Fed）必須透過多次升息2碼，迅速將利率在年底前調升至3.5%左右，而且不應排除以一次升息3碼的方式進行。聯準會主席鮑爾先前表示，5月3、4日的決策會議可能升息2碼。此後聯準會官員的公開發言已經讓市場對加速升息的預期提高，Fed官員立場轉向鷹派，以抑制1981年來最嚴重的通膨。