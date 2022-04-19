一周有26張防疫保單賣到下架改版 金管會點出三原因

國內疫情增溫，民眾對防疫保單需求爆大量，使得產險公司接連宣布下架或改版商品，據金管會統計，到昨（18）日為止，市售防疫保單共55張，較11日公布的81張，等於一周內就減少了26張，金管會點出下架改版三原因，包括風險胃納量、費率適足性、損害填補原則，讓保險公司考量上述因素後陸續調整防疫保單。

本土確診案例攀高，民眾瘋搶防疫保單，許多保險公司已達風險胃納量，掀起一波下架改版潮，繼兆豐、和泰產昨日暫停受理後，國泰、旺旺友聯產今日也緊急下架防疫保單，而富邦產則換新商品，主打各類住院醫療給付，同時亦取消隔離、確診補償金，引起民眾擔憂市面上已找不到隔離就理賠的保單。

金管會保險局副局長林志憲表示，以隔離、確診就理賠的保單來看，統計至昨日為止，仍有三家業者透過線下通路進行銷售，不過疫情迅速改變，各家產險公司正滾動式檢討，將會關注後續情況。

至於新款防疫保單，針對確診、隔離皆不理賠的商品設計，恐成未來一大趨勢，林志憲則強調，仍得回歸保險設計。

據金管會統計，目前共19家保險公司販售防疫保單，不過市售防疫保單的張數卻一路往下墜，自4月11日的81張，到4月14日銳減至66張，甚至到了昨日更跌破60張、僅剩55張，主要是部分保險公司針對防疫保單進行調整中。

從統計來看，短短一周內，防疫保單一口氣下架26張。林志憲對此分析，保險公司在設計商品時，會考量風險胃納量、費率適足性、損害填補原則共三因素，因此保險公司因應近期疫情變化速度快，進行採取調整措施。