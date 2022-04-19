星展預期美今年升9碼 金價年底看2,200美元

星展銀行（台灣）今（19）日舉辦2022年第2季投資展望線上記者會，星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉釋疑財管客戶近期對股市三大隱憂，看好今年股市表現。

星展最新預期，美國聯準會（Fed）今年一共升息9碼（1碼為0.25個百分點），3月1碼、5月2碼、6月2碼，下半年4碼，看好黃金避險，金價年底可到每英兩2,200美元。

利率上，預期美國十年期公債殖利率今年底將上升到2.9％，近期已高於2.8％，短線升息議題下，殖利率稍微成長較快，接下來盤整機會高，得國公債也會往上升。

股市上，陳昱嘉看好中國股市將在第2季、第3季完成築底，科技股、醫療保健股有表現空間，基於看好中國股市，並看好亞洲不含日本股市表現，評價面落在7年來低點，同步看好美股，調降歐股至看淡，高漲價格傷害歐洲經濟。

星展對財管客戶近期對股市三大隱憂分析，指出無須擔心。

隱憂一，擔心股市即將進入熊市。

陳昱嘉回應，展望2022年第2季，星展集團維持股優於債的觀點，今年以來流入股市資金為1,555億美元，高於流入債的430億美元。

他表示，從歷史經驗觀察，升息並不會對股市造成顯著的影響，從1963年以來的數據顯示，相較於利率政策，經濟成長動能是否持續，與股市表現呈現正相關。

他舉例，1963年以來的數據顯示，相較於利率政策，經濟成長動能是否持續，方與股市表現呈現正相關。目前市場普遍預估美國2022年GDP成長可達3.7%、企業獲利可望來到15.8%，

隱憂二，客戶疑慮，美國十年期與二年期公債殖利率出現倒掛，是經濟衰退前兆。

陳昱嘉回應，「這次倒掛未必顯示經濟走向衰退」。

他分析，量化寬鬆措施扭曲了十年期公債殖利率水準，抑制期限溢酬，過去持有十年期公債殖利率高於兩年期殖利率，2008年期限溢酬為1％，但在聯準會採取QE壓抑期限溢酬，2008年1月的期限溢酬降至0.1％。

他指出，但假設美國聯準會在6月或是第3季開始縮表，將可望去除壓抑壓力，逐步移除，但由於資產負債表高達接近9兆水準，即便下半年開始縮表、每月縮減規模千億美元，年底倒掛情形仍難免會出現。

但陳昱嘉強調，只要期限溢酬壓力恢復到沒有扭曲情況，長短期公債殖利率倒掛情形不會持續出現。

隱憂三，軍事衝擊事件，對金融市場有長期破壞性？

陳昱嘉解釋，自俄烏衝突爆發以來，全球股票和非投資等級債券已分別下跌約11.9%和7.4%，讓投資人對市場氛圍緊張不已。

但是，實務上從1990年以來的重大軍事衝突經驗來看，全球股市在軍事衝突期間平均上漲38%，且俄羅斯僅占全球GDP的1.8%。因此，相較於對經濟的影響，俄烏衝突帶來的威脅將是能源價格持續飆升，以及相繼而來的通膨問題。