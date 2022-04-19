富邦金Run For Green 引領運動產業綠色轉型

富邦金控（2881）積極發揮企業影響力，推動綠色永續，2021年發起「Run For Green奔向綠色」ESG倡議計畫，攜手富邦長期贊助之四大馬拉松，推動植樹減碳及生態復育。

富邦金也致力邀請四大馬拉松推動賽事減碳，領跑體育賽事綠色轉型。今(19)日台北馬拉松舉辦記者會，正式宣告台北馬拉松榮獲全球第一張經英國標準協會(BSI)稽核通過ISO 14067碳足跡查證，為BSI所發出全球第一張馬拉松碳足跡認證。

身為台北馬長期主要贊助夥伴，富邦金控同感榮耀，並將持續攜手台北馬及各界合作夥伴致力綠色轉型，邁向永續未來。

富邦金控董事長蔡明興表示，恭喜台北馬拉松獲得BSI所發出全球第一張馬拉松碳足跡認證，台北馬拉松積極施行各項減碳措施，並邀請專家團隊進行碳足跡盤查，身為台北馬拉松連續13年的長期贊助夥伴，富邦金深感與有榮焉。

隨著極端氣候加劇，全球已由氣候變遷升級為氣候緊急狀態，面對險峻的環境議題，各國政府與企業紛紛提出因應策略，以減緩全球暖化腳步。

富邦金控身為台灣眾多運動賽事的重要推手，積極響應聯合國的永續發展目標，攜手各賽事單位推動綠色轉型，以低碳、零碳為目標，在各大賽事中導入綠色行動，期許透過運動為台灣環境盡一份心力。

富邦金控自2020年起便主動響應運動拯救氣候倡議行動，於富邦冠名主辦之賽事與運動場域中力行減碳；2021年更號召馬拉松賽事單位及旗下球隊共同參與，未來更將持續發揮品牌影響力，實現淨零願景。

富邦金控長期支持國內體壇發展，積極培育菁英選手，贊助支持多項國際賽事，每年投入近4億元資金，是國內最挺體育的企業之一。

富邦金控自2009年起贊助台北馬拉松至今已13年，2020年更成為全台唯一贊助國內四大馬拉松賽事的企業。四大賽事為，台北馬拉松、新北市萬金石馬拉松、田中馬拉松、高雄富邦馬拉松。

2021年富邦金控發起「Run For Green奔向綠色」ESG倡議計畫，在金融及非金融面發揮企業影響力，推動綠色轉型，達到淨零的永續目標。

富邦金控將「Run For Green」計畫與馬拉松賽事結合，攜手全台各縣市政府，以沿海防風林造林、生態復育、生物多樣性復原為主軸，讓跑者踏出的每一步，都朝永續環境邁進，期許在五年內為台灣種下10萬棵樹，預估可減碳近4,000公噸，為台灣海岸造林，守護綠色邊防及海岸生物多樣性，追求人類與土地雙贏的共好、共榮，與跑者一同成就永續未來。

「Run For Green」計畫的第一年，富邦金控已成功串連全台七大縣市，在台灣種下6萬棵樹，並有近2萬名跑者獲得領樹資格，超過3,300名跑者認養植樹，參與富邦倡議，穩步朝淨零台灣邁進。

Run For Green不只是一個植樹計畫，更是富邦ESG永續願景工程的具體實現，未來富邦金控也將持續挹注體育事業、積極實踐綠色行動，推動賽事綠色轉型，用正向力量，引領運動產業成就更多永續可能。