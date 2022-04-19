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人民幣對台幣重返升值 這家國銀定存利率最優

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導
中央銀行。 路透
中央銀行。 路透

近期人民幣新台幣匯率升值，投資人如何利差、匯差兩頭賺？中央銀行今（19）日公布國銀人民幣存款餘額，並彙整各天期利率最高的銀行人民幣定存專案；央行官員指出，以今日而言，各天期人民幣定存利率最高水準為中國信託銀行3個月期的3.28%，其次則是永豐銀行1個月期，專案定存利率也有3.05%的高水準。

根據央行蒐集到的資訊，國銀各天期人民幣定存最高水準分別為：1個月期，永豐銀行的3.05%，3個月期，中國信託銀行的3.28%，6個月期為渣打銀行的2.4%，9個月期為安泰銀行的2.1%，1年期為陽信銀行的2.4%。

央行官員指出，今年3月人民幣兌美元貶值0.56%，但過去一年，人民幣兌美元匯率升值3.46%。

在人民幣對新台幣部分，今年3月，人民幣兌新台幣升值1.58%，過去一年則是升值3.81%。

人民幣 新台幣 定存

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