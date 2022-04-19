國銀在大陸又爆踩雷！3家台資銀行踩雷6500萬美元

國銀在大陸又驚爆踩雷案。金管會今（19）日晚間說，3家台資銀行承做大陸一家補教機構「瑞思英語」聯貸案，合計2筆授信共8000萬美元，僅動用一筆6500萬美元，該陸企是在去年8月違約，去年底台資銀行認損並與陸企達成和解。

據了解，6500萬美元中，其中兩家銀行初步提報認損了約4500萬美元，合計三家損失率恐超過7成。

銀行局副局長林志吉說，該陸企是在去年8月違約，台資銀行主辦行有做債務協商，去年11月銀行團發出加速到期還款通知，之後三家銀行增提備抵呆帳並打消、且抵銷借款人存款和啟動相關訴訟程序等債權保全動作，有追回一定比例的債權。

隨後該陸企有還一部份資金，去年12月底銀行團認損並和該陸企業達成和解。林志吉說，該6500萬美元都是無擔保，但因有追回一定比例債權，損失金額應不到5000萬美元。