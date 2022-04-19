快被金管會納管！這三家去年代收付款日均額超過10億元

據金管會掌握，去年共有3家第三方支付業者代收付款日均餘額超過10億元，這3家是綠界科技（EC Pay）、樂購蝦皮、拍付（PI拍錢包），將成為未來潛在符合得申請電支執照的業者。

依現行規定，第三方支付機構代理收付交易款項日均額超過20億元，就需「升級」向金管會申請電子支付執照，從經濟部改由金管會監管。

銀行局副局長林志吉說，在洽詢無店面公會後，今年年初函請8家市場具有規模的第三方支付業者提供去年一整年保管代收付日均餘額資料，發現共有三家去年一整年日均餘額超過10億元，還有一家接近10億元，但都尚未達到法規需要申請電支執照的20億元。

超過十億元的這三家，就是綠界、樂購、拍付。他說，明年初會再調查今年一整年代收付款項的日均餘額，若超過20億元，六個月內得申請。

但林志吉強調，若業者日均額超過20億元，就有義務跟金管會提出申請，因此各業者應該今年底就可以算出來，是否有達標，就要做相關準備動作。

他也表示，請第三方支付業者提供保管代收付資料，若有疑慮或資料不足，會朝兩大方向調查，一是請公司提出說明，二是請信託或是提供履約保證的金融機構提供資料。

就目前來看，第三方支付業者保管代收付款項都是交付信託，金管會也會去查核信託保管行提供存款資料等，林志吉也強調，若第三方支付業者申報不實，會有五年以下的有期徒刑或併科一億元以下罰金。