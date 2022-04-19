輕症居家照護防疫保單賠不賠？金管會拍板比照一般住院

國內疫情升溫，指揮中心啟動輕症居家照護，金管會今（19）日拍板防疫保單理賠原則，金管會協調產、壽險公會就現行已售防疫保險商品承保範圍包含住院日額保險金部分，對於無症狀或輕症確診者於居家照護期間，得比照一般住院情形予以理賠。

配合中央疫情指揮中心4月8日公布「COVID-19確診個案居家照護管理指引」，地方政府依上述指引，對於未滿65歲且無懷孕或洗腎的無症狀或輕症確診者，且居家環境符合一定條件，得採居家照護方式管理。

金管會考量被保險人如經醫師診斷確定罹患法定傳染病，原應入住醫院、集中檢疫所或防疫旅館接受治療或照護，但因地方政府為進行輕重症分流照護，保留醫療量能而調整為「居家照護」，且居家照護期間仍須經地方政府成立的COVID-19個案關懷服務中心定期進行健康評估，必要時亦須由專責醫療團隊進行遠距醫療或後送就醫等事宜。

第一，針對現行已銷售防疫保單承保範圍包含住院日額保險金部分，對於無症狀或輕症確診者於居家照護期間，得比照一般住院情形予以理賠。

第二，依輕重症分流標準屬於輕症或無症狀者，經地方政府安排為居家照護時，因無須入住醫院的加護病房或負壓隔離病房進行診療，因此不給付加護病房或負壓隔離病房住院日額保險金。

第三，對於確診定額補償金部分，不管是住院或居家照護，保險公司仍會依契約約定進行理賠。

金管會保險局副局長林志憲表示，公會並訂定相關理賠因應處理流程，保險業者將審視隔離通知書及解除隔離通知書的隔離起迄期間，認定為「實際住院日數」，並依保險契約條款的約定給付一般住院日額保險金。

林志憲指出，隨著政府防疫政策的調整，保險公司亦重新檢視防疫保險商品內容及民眾因疫情可能產生的經濟損失，重新設計保單，因此未來防疫保險商品之承保範圍，可能與現行已售防疫保險商品之保障內容不盡相同。

林志憲強調，保險公司進行招攬作業時應明確向保戶說明重要約定事項，並於要保書等書面文件或網路投保的網站，以明顯顏色或字體提醒民眾；民眾投保前亦應詳閱保單條款，瞭解承保範圍及理賠條件等，以維護自身權益。