裕融3年期84億元超額聯貸案 台銀主辦

裕融企業（9941）於2021年獲利創歷史新高，為進一步擴大營收規模，充實業務發展所需之中長期營運資金，19日與台灣銀行等完成3年期84億元聯貸案簽約。

裕融指出，原擬籌募70億元，惟眾多銀行踴躍參貸，最終以推案上限84億元結案發行。 此次聯貸案主辦銀行為台灣銀行，共同主辦行為華南銀行，參貸銀行有玉山銀行、凱基銀行、東亞銀行、 彰化銀行 、台灣中小企銀、永豐銀行、第一銀行、台新銀行等金融機構。

值得注意的是，本次聯貸案充分顯現參貸銀行對於環境、社會、公司治理(ESG)的高度重視，在落實永續金融的理念下，本聯貸案納入裕融企業ESG指標連結，包含了1.光電碳排放減少；2.自有光電廠發電量較報告書前一年度增加。裕融企業身為裕隆集團金融水平事業的龍頭，無時不以嚴苛條件檢視自身是否遵循永續發展原則、持續實踐永續經營，也因此本次聯貸能獲得銀行團以推案上限之金額達成，同時反映出銀行團對於裕融企業獲利體質與ESG投入的高度認同。

裕融獲利連年創新高，2020年開始的新冠肺炎疫情全球起伏，並不影響裕融獲利雙位數成長的能力，2021年度財報顯示，裕融合併稅前盈餘70.2億元，稅後盈餘53.6億元，相較去年同期幾近翻倍式大幅成長85%，EPS則來到歷史新高12.96元。

裕融企業轉投資新鑫公司，商用車業務居市場領先地位，轉投資裕富數位資融公司在機車分期業務，市佔率持續維持第一。以裕融企業為首的裕隆金融事業群，就全方位的融資服務，滿足國人各類型資金需求。近期雖有疫情、俄烏戰爭等國際情勢干擾，裕融企業經營團隊規劃仍將追求雙位數成長，尤其年初薪資結構調整已提高人才招募素質提升之效果，數位化團隊戰力更是強化重點，各項體質優化政策將大幅推升經營效率，輔以裕融企業對於ESG的重視，使銀行團對裕融企業前景一致看好，並反映在本次踴躍參貸上。