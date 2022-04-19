快訊

確診在家隔離防疫保單賠不賠？10大問答一次看懂

國銀在大陸又爆踩雷 3家台資銀行踩雷6500萬美元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

那些星座最愛線上申辦信貸？ 兆豐銀：3大星座最積極

聯合報 / 記者巫其倫／台北即時報導
兆豐銀行推出限時優惠，線上申辦信貸利率最低1.83%起，滿足民眾靈活運用資金的需求。圖／兆豐銀行提供
兆豐銀行推出限時優惠，線上申辦信貸利率最低1.83%起，滿足民眾靈活運用資金的需求。圖／兆豐銀行提供

近年金融科技推陳出新，以往民眾須親自到銀行櫃台才能申辦的信貸服務，現在只要透過網路銀行或行動銀行，就可以線上申辦快速取得資金。兆豐銀行近日統計，12星座的族群中，最願意嚐鮮體驗線上申貸服務的星座，第1名為天秤座、第2名巨蟹座、第3名處女座；而金牛座雖未排在前3名，但40歲以下的金牛座年輕人，也很愛使用線上信貸。

兆豐銀行統計數據顯示，在12個星座中，線上進件客群前3名依序為第1名天秤座、第2名巨蟹座以及第3名處女座；兆豐分析，屬於基本星座的天秤座及巨蟹座，因天生具有勇於行動的性格特色，及熱愛享受便利服務的特質（動動手指、資金到手），因此對於線上申辦信貸的行為表現，也明顯較其他星座積極許多。

另，線上信貸客群屬金牛座者，經分析40歲以下人數占比逾7成，顯見金牛座的年輕族群，雖不在前三名之列，但他們善於分析和尋找適合自身需求的貸款產品，對金融利率有較高的敏銳度，是個性屬於穩健型的星座族群。

兆豐表示，除分析進件客群特色，也特別推出結合星座的「金牛好友月」信貸優惠活動，除了供低年利率、低開辦費的優惠，核貸後兆豐也會立即發送簡訊及郵件通知客戶進行線上簽約對保，讓民眾免跑銀行、免等待，還能指定貸款入帳日，提供最即時的資金支援。

兆豐說明，此次「金牛好友月」活動期間從4月21日至5月21日，凡是金牛座民眾，透過兆豐銀行線上貸款平台「信貸e把兆」申辦信貸，即可享有年利率最低1.83%起，以及開辦費只要新台幣1,500元的雙重優惠。以貸款金額30萬元為例，借款期間5年，各項費用1800元（開辦費1500元、信用查詢費300元）計算，總費用年百分率2.07%起，等於每月平均繳付本息需約5237元。

兆豐銀行 星座

延伸閱讀

比起聚會更喜歡躲在家裡！最愛當「孤狼」的星座TOP3

助力陸雙碳目標 綠色金融是關鍵

汪小菲開直播「被戴綠帽」臉垮　怨巨蟹座常被誤會

為人處世超謹慎！3星座不喜歡留下把柄　跟處女座講秘密不怕被外傳

相關新聞

一周有26張防疫保單賣到下架改版 金管會點出三原因

國內疫情增溫，民眾對防疫保單需求爆大量，使得產險公司接連宣布下架或改版商品，據金管會統計，到昨（18）日為止，市售防疫保...

確診在家隔離防疫保單賠不賠？ 10大問答一次看懂

國內疫情持續升溫，指揮中心已公布確診輕症或無症狀者，可採居家照護，但民眾擔憂防疫保單將無法理賠。金管會今除放寬輕症居家照...

新台幣貶破29.2關卡 半導體、PCB外銷Q2獲利進補

美元持續強勢下今（19）日新台幣持續貶勢，日前貶破29.2關卡後今日仍收29.23元，PCB與半導體業界估計，以美元外銷...

人民幣對台幣重返升值 這家國銀定存利率最優

近期人民幣對新台幣匯率升值，投資人如何利差、匯差兩頭賺？中央銀行今（19）日公布國銀人民幣存款餘額，並彙整各天期利率最高...

股匯不同調 新台幣連3貶創近19個月新低

美國聯準會官員再釋鷹派訊息，激勵美元指數一度向上挺進101，亞幣難以招架；儘管台股收漲近百點，股匯依舊不同調，新台幣兌美...

星展預期美今年升9碼 金價年底看2,200美元

星展銀行（台灣）今（19）日舉辦2022年第2季投資展望線上記者會，星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉釋疑財...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。