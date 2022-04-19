那些星座最愛線上申辦信貸？ 兆豐銀：3大星座最積極

近年金融科技推陳出新，以往民眾須親自到銀行櫃台才能申辦的信貸服務，現在只要透過網路銀行或行動銀行，就可以線上申辦快速取得資金。兆豐銀行近日統計，12星座的族群中，最願意嚐鮮體驗線上申貸服務的星座，第1名為天秤座、第2名巨蟹座、第3名處女座；而金牛座雖未排在前3名，但40歲以下的金牛座年輕人，也很愛使用線上信貸。

兆豐銀行統計數據顯示，在12個星座中，線上進件客群前3名依序為第1名天秤座、第2名巨蟹座以及第3名處女座；兆豐分析，屬於基本星座的天秤座及巨蟹座，因天生具有勇於行動的性格特色，及熱愛享受便利服務的特質（動動手指、資金到手），因此對於線上申辦信貸的行為表現，也明顯較其他星座積極許多。

另，線上信貸客群屬金牛座者，經分析40歲以下人數占比逾7成，顯見金牛座的年輕族群，雖不在前三名之列，但他們善於分析和尋找適合自身需求的貸款產品，對金融利率有較高的敏銳度，是個性屬於穩健型的星座族群。

兆豐表示，除分析進件客群特色，也特別推出結合星座的「金牛好友月」信貸優惠活動，除了供低年利率、低開辦費的優惠，核貸後兆豐也會立即發送簡訊及郵件通知客戶進行線上簽約對保，讓民眾免跑銀行、免等待，還能指定貸款入帳日，提供最即時的資金支援。

兆豐說明，此次「金牛好友月」活動期間從4月21日至5月21日，凡是金牛座民眾，透過兆豐銀行線上貸款平台「信貸e把兆」申辦信貸，即可享有年利率最低1.83%起，以及開辦費只要新台幣1,500元的雙重優惠。以貸款金額30萬元為例，借款期間5年，各項費用1800元（開辦費1500元、信用查詢費300元）計算，總費用年百分率2.07%起，等於每月平均繳付本息需約5237元。