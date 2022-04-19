金管會：輕症居家照護 防疫險比照一般住院理賠

國內疫情持續升溫，指揮中心已公布確診輕症或無症狀者，可採居家照護，但民眾擔憂防疫保單將無法理賠。金管會今表示，已與產、壽險公會達成共識，對於無症狀或輕症確診者，在居家照護期間，防疫險將比照一般住院理賠。

保險局副局長林志憲表示，現行部分防疫險承保範圍當中有住院日額給付，依照新的指引，居家照護也可以獲得防疫險中一般住院日額的理賠；確診一次金補償部分，不管是住院或居家照護，就一定會理賠。

居家照護要如何申請理賠？林志憲表示，如果是確診輕症居家照護，地方政府會開立隔離通知書，通知書上會寫確診，可拿隔離通知書與解除隔離通知書向保險公司申請理賠，保險公司會看隔離通知書及解除隔離通知書的隔離起迄期間，來認定「實際住院日數」，並給付防疫險中的一般住院日額保險金。

但若輕症居家照護，就無法理賠防疫險中加護病房或負壓隔離病房費用。林志憲表示，如果是輕症或無症狀而居家照護，因為無須入住醫院的加護病房或負壓隔離病房進行診療，不符合防疫險條款約定的給付要件，所以不理賠。

近期多家產險公司針對含有隔離補償金、確診一次補償金的防疫保單，多已宣布暫停銷售或改版，改版後的保單幾乎已沒有隔離補償金，確診一次補償金也沒有或是大幅降低理賠金額。

林志憲表示，防疫保單會下架的原因，通常是達到風險胃納量、費率適足性與考量損害填補原則。之前很多確診案例是必須要就醫，但隨著國人打疫苗、輕症或無症狀者多，保險最基本是損害填補原則，因此多張防疫保單做調整。

據保險局統計，截至18日為止，市場上正在銷售中的防疫險有55張，僅剩3張防疫保單還有含隔離或確診一次補償金的保單，3張都是線下銷售。