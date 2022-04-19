羅素多元資產90基金 獲Smart智富台灣基金獎

2022年Smart智富台灣基金獎出爐，羅素多元資產90基金以長期優異表現榮獲多元資產型組合式基金獎，總代理永豐投顧表示，面對俄烏戰爭全球地緣政治極度不穩定，經濟制裁推升原油和食品價格、通膨壓力升溫，金融市場震盪，投資人可以選擇布局全球多元資產，依自己的風險承受度，搭配生命週期(LIFE CIRCLE)投資法，靈活佈局。

永豐投顧指出，羅素投資為全球知名資產管理公司，旗下羅素多元資產90基金榮獲2022年Smart智富台灣基金獎-多元資產型組合式基金獎，根據晨星資料顯示，這檔基金三年及五年績效表現優異，截至去年底三年平均勝率達60%以上，在波動投資環境中打敗眾多知名同類型基金獲得大獎殊榮。

永豐投顧表示，羅素投資以多元資產投資著稱，採多元資產配置、多元投資風格及多元經理人委任政策等三多策略，匯聚全球各領域菁英基金經理人，以靈活策略搭配風險管控，尋找潛力投資機會。目前永豐投顧總代理引進台灣的系列基金，包括羅素多元資產35/50/70/90基金，數字代表投資在風險性資產的比重，數字越大，風險性資產比重越高，投資人可以考量目前的投資環境狀態及自己的風險承受度，靈活轉換。

永豐投顧說，面對市場震盪，投資策略可以選擇風險性資產部位低的產品部局，降低市場波動影響，當經濟快速增長時，轉換至風險部位70/90的基金；此外、生命週期(LIFECIRCLE)投資法，小資族以定期定額投資90基金，累積資產，當進入中壯年(職齡過半時)，可以加碼投資風險資產50/70，到退休期全數轉換成風險資產35的基金，以保守投資法支應老年生活。羅素多元資產系列基金為台灣少數可以依據自身需求，透過基金轉換機制，彈性調整投資曝險，追求長期資產增值的產品。

永豐投顧表示，俄烏戰爭進入第二個月，地緣政治持續不穩定，對俄羅斯的經濟制裁推升原油和食品價格，通膨壓力升溫，並可能衝擊供應鏈，短期間全球景氣可能受到影響，預期2022年美國GDP可能下修0.5%，歐洲因鄰近戰區且部分能源仍受俄羅斯控制，對經濟衝擊較大(下滑1.5%~2%)，但整體而言，中長線的全球經濟仍將維持緩步上行，不至於陷入全面性衰退。