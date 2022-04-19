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裕融84億元聯貸案 台銀主辦

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導
台銀。 聯合報系資料照片／記者魯永明攝影
台銀。 聯合報系資料照片／記者魯永明攝影

裕融企業（9941）委由台灣銀行統籌主辦84億元聯合授信案，已於今（19）日完成聯貸簽約。該聯貸案將裕融永續指標納入聯貸條件，於授信期限內，管理銀行依裕融企業永續報告書所列相關表現，評估裕融指標達成情形，給予相應的利費率減碼，以鼓勵企業遵循永續發展原則、持續實踐永續經營。

本聯貸案之資金用途為充實中期營運週轉金，由台灣銀行擔任統籌主辦暨額度管理銀行，華南銀行為文件管理銀行，參貸銀行有玉山銀行、香港商東亞銀行、凱基銀行、彰化銀行、台灣企銀、永豐銀行、第一銀行及台新銀行等金融機構。原預計募集70億元，在金融同業踴躍參貸下，順利籌組完成，最終以推案上限84億元結案，充分顯示金融同業對裕融營運結合永續發展之策略目標給予高度肯定，並彰顯金融同業除追求合理利潤外，亦能善盡企業社會責任。

裕融為裕隆集團旗下的上市公司，主要從事汽車分期付款及中古車貸款仲介等業務，目前整體經濟環境雖受疫情影響，裕融不畏疫情衝擊，業績與獲利均穩定成長，110年度營收達新台幣319.6億元，年增7.86%，稅後淨利達新台幣53.6億元。裕融除了深耕台灣市場外，近年亦積極跨入綠色能源領域，透過旗下裕電能源發展電動汽機車充電樁業務，並參與太陽能電廠投資。本次聯貸案順利籌組完成，將有助於裕融擴大事業布局。

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