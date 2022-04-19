富邦新防疫險上架、保費僅278元 國泰今早提前停售3保單

防疫保單紛紛停售或改版，隔離可領高額理賠的防疫險已在市場銷聲匿跡。富邦產險今宣布，推出「新加倍守護」專案，涵蓋疫苗險與防疫險，但已取消確診、隔離理賠，主要提供各類住院醫療給付為主，這張保單以線下投保為主，保費僅278元。

保險局統計，原本截至14日為止，市場上販售的防疫保單仍有66張，但至昨天（18日）仍在銷售中的只剩下50幾張，光4日就減少10幾張，比11日公布的81張，更大幅減少近30張防疫險。

富邦產險目前旗下有4張防疫保單已先停售，包括「疫起守護1.0」、「疫起守護3.0」、「加倍守護」、「疫苗保障」等保單；而今天富邦推出的「新加倍守護」專案，理賠主要以相關醫療給付為主，符合目前市場預期，在防疫政策放寬下，很難找到隔離型的防疫保單。

富邦指出，「新加倍守護」專案保費僅278元，若感染法定傳染病，入住負壓隔離病房、加護病房住院日額每日各2000元、最高給付45日，另有定額給付病房關懷金1萬元；若施打疫苗產生不良事件，最高則理賠10萬元；若保護不幸因施打疫苗身亡，則有殯葬費用補償保險金30萬元等保障，但已取消隔離、確診定額補償金。

富邦表示，「新加倍守護」方案為線下投保，民眾如有需要可找營業員投保。

另，國泰產險今也已宣布，由於單日銷售總額遠高於預期，調整停止受理防疫相關商品日期，「疫定平安」A99計畫，原定22日下午6點停止受理，提前至今天上午8點半已停止受理。其他包括「GO安心2.0」醫療超值保障、「新世紀添福2.0」附加型1500型，也已提前在今天上午8點半停止受理。

據悉，國泰「疫定平安」的新計劃型別正在規劃中，正式銷售日期將另行公告。至於「GO安心2.0」醫療超值保障、「新世紀添福2.0」附加型1500型將會改版，因此目前先行停售。