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富邦新防疫保單300元有找 國泰、旺旺友聯下架時間曝
防疫保單改版新上架，富邦產險今（19）日起推出「新加倍守護」專案，結合疫苗險與防疫險，提供各類住院醫療給付，但取消確診、隔離定額補償金；國泰產考量風險胃納量今早已停止受理三張防疫保單，旺旺友聯產則即將改版一張保單，因此於今天下午5點30分截止收件。
富邦產險今日起改版推出「新加倍守護」專案，年繳保費278元，提供法定傳染病負壓隔離病房或加護病房住院日額保險金每日2,000元（最高給付45日），法定傳染病加護病房關懷保險金1萬元、法定傳染病疫苗預防保障實支實付住院醫療保險金最高10萬元、嚴重特殊傳染性肺炎疫苗不良事件殯葬費用補償保險金30萬元等保障，但取消隔離、確診定額補償金。
據了解，國泰產險因應疫情變化迅速，考量銷售額度已達風險胃納量，今天上午8點30分起停止受理「疫定平安」A99計畫別、「新世紀添福2.0」附加型1,500型、「金安心系列一、二」防疫加選方案。
國泰產險曾指出，近期政府防疫政策調整，朝向推動經濟與防疫並重的「新台灣防疫模式」，目前以輕症或無症狀患者居多，因此不幸確診或隔離者所產生的額外費用損失已降低。基於保險損害填補原則，將調整現行投保計劃別。
旺旺友聯產險的「萬無疫失」專案即將改版，因此現行防疫保單僅受理至今天下午5點30分。旺旺友聯先前表示，由於近日疫情嚴峻，現行會針對防疫商品檢視內容及費率的合理性進行商品調整，以達損失控管在一定範圍，不超過本公司的風險胃納量。
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