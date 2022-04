投資地球的未來 研訓院出ESG新書

台灣金融研訓院今(19)日舉行「投資地球的未來-ESG的導航圖」新書發表會,研訓院董事長吳中書主持,金管會副主委蕭翠玲、合庫金控(5880)董事長雷仲達、銀行公會秘書長楊枏、氣象達人彭啟明、陽光伏特家負責人馮嘯儒等人出席,期盼金融業能帶動其他產業,成為引領永續發展的火車頭。

為配合今年國際地球日主題「Invest in our planet」,台灣金融研訓院彙整過去研究成果出版此專書,金管會主委黃天牧在序中表示,金融業管理運用社會大眾資金,可透過投資或融資等資源配置過程,直接或間接促使企業及民眾重視永續議題。這也是為什麼2021年11月在英國格拉斯哥召開第26屆聯合國氣候變化綱要公約大會(COP26)期間,全球主要金融機構成立「格拉斯哥淨零金融聯盟」(Glasgow Financial Alliance for Net Zero,GFANZ)。

目前全球有450多家總資產高達130兆美元的金融機構簽署響應,承諾採用新的商業模式,透過放款或投資資產組合,協助全球經濟朝低碳轉型,並在本世紀中葉達到全球的淨零排放。也就是說,金融機構除了自身的營業辦公場所需積極減碳外,也必須在進行放款或投資時,將客戶或投資對象的碳排情形納入考量。黃天牧也引用阿基米德的名言:「給我一個支點,我就能撐起整個地球!」而永續金融就是我們的新支點,善加利用此槓桿就能發揮意想不到的效果,帶領整個社會往永續發展或淨零排放的路徑邁進。

吳中書在書中的序談到,極端氣候頻繁現蹤的今天,讓各界反思綠色永續不應淪為口號,從國家到企業層級都得正視永續課題,更必須落實在具體行為。目前永續金融商品百花齊放之際,但漂綠、漂永續的爭議卻從未停歇,可見金融商品應當符合何種標準,才能稱之為永續金融,要怎麼跟ESG理念無縫接軌,仍令多數業者尚在摸索中。台灣金融研訓院的金融研究團隊,探討綠色金融議題已多年,盼本書能提供台灣金融業實踐永續目標之明確指引。

台灣金融研訓院院長黃崇哲在序中指出,蔡英文總統數次公開將淨零排放列為施政重點與推動入法,而國發會也在2022年3月底公開具體路徑圖。為了推動這項全球的世紀工程,在公部門需要各國領袖的政治決心,並提出完整的配套措施。在民間部門,氣候相關風險與治理的議題,必須納入董事會的決策,由上而下方式要求落實。同時也必須提高公司各級幹部專業能力,鼓勵基層同仁由下而上方式提出精進永續金融業務的發想,如此才能讓ESG的概念變成組織的DNA。

如何透過教育訓練,提升公司各級幹部氣候或ESG的專業能力,也將是推動淨零路徑的基本工作。這本書詳細介紹了國際ESG的發展趨勢,特別是金融業機構在投融與授信作業的改變,商品設計的新模式,國際永續評比,以及ESG如何從自願性的活動逐漸被納為審慎監理的項目。相關最新的發展,都有完整的介紹。

ESG已經走入所謂的深水區,各種規定也越來越專業細致。這本書是台灣金融研訓院近幾年來觀察研究永續金融的結晶,在此推薦給大家參考,相信有助於迎接今後ESG的機會與挑戰。