投資地球的未來 研訓院出ESG新書

台灣金融研訓院今(19)日舉行「投資地球的未來-ESG的導航圖」新書發表會，研訓院董事長吳中書主持，金管會副主委蕭翠玲、合庫金控（5880）董事長雷仲達、銀行公會秘書長楊枏、氣象達人彭啟明、陽光伏特家負責人馮嘯儒等人出席，期盼金融業能帶動其他產業，成為引領永續發展的火車頭。

為配合今年國際地球日主題「Invest in our planet」，台灣金融研訓院彙整過去研究成果出版此專書，金管會主委黃天牧在序中表示，金融業管理運用社會大眾資金，可透過投資或融資等資源配置過程，直接或間接促使企業及民眾重視永續議題。這也是為什麼2021年11月在英國格拉斯哥召開第26屆聯合國氣候變化綱要公約大會（COP26）期間，全球主要金融機構成立「格拉斯哥淨零金融聯盟」（Glasgow Financial Alliance for Net Zero，GFANZ）。

目前全球有450多家總資產高達130兆美元的金融機構簽署響應，承諾採用新的商業模式，透過放款或投資資產組合，協助全球經濟朝低碳轉型，並在本世紀中葉達到全球的淨零排放。也就是說，金融機構除了自身的營業辦公場所需積極減碳外，也必須在進行放款或投資時，將客戶或投資對象的碳排情形納入考量。黃天牧也引用阿基米德的名言：「給我一個支點，我就能撐起整個地球！」而永續金融就是我們的新支點，善加利用此槓桿就能發揮意想不到的效果，帶領整個社會往永續發展或淨零排放的路徑邁進。

吳中書在書中的序談到，極端氣候頻繁現蹤的今天，讓各界反思綠色永續不應淪為口號，從國家到企業層級都得正視永續課題，更必須落實在具體行為。目前永續金融商品百花齊放之際，但漂綠、漂永續的爭議卻從未停歇，可見金融商品應當符合何種標準，才能稱之為永續金融，要怎麼跟ESG理念無縫接軌，仍令多數業者尚在摸索中。台灣金融研訓院的金融研究團隊，探討綠色金融議題已多年，盼本書能提供台灣金融業實踐永續目標之明確指引。

台灣金融研訓院院長黃崇哲在序中指出，蔡英文總統數次公開將淨零排放列為施政重點與推動入法，而國發會也在2022年3月底公開具體路徑圖。為了推動這項全球的世紀工程，在公部門需要各國領袖的政治決心，並提出完整的配套措施。在民間部門，氣候相關風險與治理的議題，必須納入董事會的決策，由上而下方式要求落實。同時也必須提高公司各級幹部專業能力，鼓勵基層同仁由下而上方式提出精進永續金融業務的發想，如此才能讓ESG的概念變成組織的DNA。

如何透過教育訓練，提升公司各級幹部氣候或ESG的專業能力，也將是推動淨零路徑的基本工作。這本書詳細介紹了國際ESG的發展趨勢，特別是金融業機構在投融與授信作業的改變，商品設計的新模式，國際永續評比，以及ESG如何從自願性的活動逐漸被納為審慎監理的項目。相關最新的發展，都有完整的介紹。

ESG已經走入所謂的深水區，各種規定也越來越專業細致。這本書是台灣金融研訓院近幾年來觀察研究永續金融的結晶，在此推薦給大家參考，相信有助於迎接今後ESG的機會與挑戰。