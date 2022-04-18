券商出報告…兩小時後可進場買賣 立委轟規定愈來愈寬

外資一手發布台積電（2330）研究報告喊多、卻一手做空的「兩手策略」，續引立委關注，立委蔡易餘質疑，據「券商推介客戶買賣有價證券管理辦法」，從1996年券商自營部門對自家研究部門的推介標的、限制15天之後才准買賣，2003年縮短到5天之後，直到2015年僅剩兩小時，規定愈來愈寬。

蔡易餘質疑，這是用法令去鼓勵這樣情況，例如外資券商的經紀部門，出了推介客戶的研究報告，兩小時之後，券商自營部門就可以針對該推介標的做買賣，變成很多報告來刻意影響股價？為何會這樣呢？

金管會主委黃天牧說，將會針對整個修法過程做了解，才能對外說明。

證交所主管則說，當初2016年規定，是券商經紀部門出具了推介客戶的股票報告後，該自營部門五個營業日內，都不能對此推介股票做「反向操作」。

當時業界建議做調整，有兩大主因，一是推介股都是熱門股，券商自營部門本來每天都會頻繁進出，若限制五天不能做反向，等於限制了自營部位五天都不能動，會讓很多標的無法進出。

二是，若券商自營部位無法進出，也會讓券商放棄做顧問業務，如當時就有某家大型證券商，因此就放棄做顧問業務，不願出具推介的研究報告。

2016年之後的「券商推介客戶買賣有價證券管理辦法」，是參考金管會2014年規定做修改，當時修法有兩個重點，一、為避免券商推介活動發生利益衝突，增訂券商防範利益衝突的內控制度，還得提報董事會。

二、經紀部門推介客戶的研究報告發布後，券商及其人員，在市場交易時間開始的兩小時內，都不准買賣該推介股；若是研究報告是在盤中發布，則得在次一交易日的開盤後兩小時後，才能買賣該推介股。

該主管說，2016年之前，僅限定券商的自營部門，2016年之後，則是限定券商部門的所有人，包括自營部門、研究部門等都不能在兩小時內，對推介股做買賣，就限制對象來看，其實是趨嚴的。