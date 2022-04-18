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樂購蝦皮退場了！大型民營銀行接手做支付 拚年底完成

經濟日報 / 記者廖珮君／台北即時報導

2021年蝦皮支付遭金管會廢止電支執照的營業許可後，將代收付業務轉由同集團的「樂購蝦皮」承接，遭質疑中資疑雲未解又左手換右手，金管會主委黃天牧說，樂購蝦皮已洽一家大型民營銀行來承接支付的金流業務，最快今年底拍定。

黃天牧說，上周金管會還約談了這家銀行，證實將承接樂購的支付金流，銀行局長莊琇媛也坦言，該民營銀行說蝦皮代收付量大，需修改系統，希望今年底前可以完成。

莊琇媛說，一旦該民營銀行承接蝦皮的代收付金流業務後，樂購蝦皮就會退場，這段時間也會持續注意樂購蝦皮的交易量。

在外界砲轟申請電支執照的門檻，從代收付交易款日均餘額10億元放寬到20億元，恐影響消費者權益，財委會今天決議，要求金管會兩周內交檢討報告。

針對門檻鬆綁，黃天牧說，門檻拉高是依據「重要性跟分級管理原則」，他說，目前跟經濟部登記做代收付共有1萬多家，真正做代收付也有上千家，金管會應把監理資源放在風險最高的金融機構上。

他說，依重要性分級管理去設一個門檻是必要的，「要讓金管會管上萬家，把資源放在這些地方，不如放在保險和證券業上」，他認為，依照重要性管理，20億元的資格申請門檻應該要維持。

黃天牧進一步說，拉高門檻是從技術角度，當時蝦皮根本不是一個議題，若外界關心蝦皮是否有陸資，也不需要等到申請電支執照，現在就可以去討論了，他說，金管會設計一個法規制度，不能因某個個案而影響，希望以通案為基礎。

金管會 黃天牧 中資

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