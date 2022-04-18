優質企業想下市 金管會緊盯

經營好的上市櫃公司，因併購等因素、自發性下市，金管會將緊盯。

金管會主委黃天牧說，過去半年要求證交所檢討下市規定，若是因併購而私有化，一旦證交所對下市的併購價有疑慮，可要求公司再聘請獨立專家檢視收購價格合理性，重出報告，再交由股東會上決議。

依現行規定，上市公司私有化下市前，得設置特別委員會，如審計委員會就終止上市計畫的合理性、公平性做審議，並將審議結果提報董事會及股東會，股東會得經發行股數2/3以上的股東同意，去年如金可（8406）、亞太（3682）等公司，都因併購案而宣布私有化。

但外界質疑，可能大股東掌握2/3持股就可以私有化下市，有損其他1/3股東的權益；黃天牧說，過去半年要求證交所檢討下市規定，要求特別注意了解中間是否可以保障小股東權益，和其他國家相較，是否有更審慎強化的地方。

證期局官員說，目前企業下市有兩種，一是被動下市，如交不出財報，二是主動下市，例如因併購私有化，最大問題是併購價格的合理性，如何確保少數股東權益，證交所會把關。

他說，當公司董事會通過因併購私有化，會公告一個併購價格，若證交所審查過程中有疑慮，會再洽公司另請專家、另外出具審查意見，並交由股東會上討論決議。

黃天牧也說，金管會是希望讓程序上更周延，並非是否決整個股東會程序，目前僅先就「併購價格合理性」做考量，畢竟計算併購價格有不同方法論。