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玉山銀轉投資全盈支付 25日開業上線

經濟日報 / 記者楊筱筠／即時報導

玉山金控（2884）子公司玉山銀轉投資的「獨角獸」全盈支付將在下周一（25）日正式開業上線，其電子支付產品「全盈+PAY」也將同時亮相，將以跨產業、跨虛實優勢，滿足消費者、商家的需求，打造便利商店暨金融支付生態圈，所涵蓋的場景支付業務，讓全盈支付將成為目前國內唯一主打場景支付的支付業者。

透過全盈+PAY，全盈支付要與合作夥伴，串起消費者生活場景中所有的創新金流服務，提供更便利與多元的電子支付體驗，全盈支付的另一投資者全家的全家支付，未來也將可望藉由全盈支付走出一片道路，未來甚至將可望串聯玉山銀信用卡等等金融服務。

根據公開資料，全盈支付由全家（5903）、玉山銀行和拍付國際合資成立，全家持股67％為最大股東，玉山銀、拍付國際分別持股18％和15％，是唯一同時擁有實體零售、金融銀行、網路電商產業背景所組成的專營電子支付機構。

全盈支付目前資本額為7.6億元，董事長為全家總經理薛東都，總經理則為玉山金控副總經理劉美玲擔任，在去年11月成立，今年2月獲得金管會核准、取得營業執照。

目前全盈支付擁有8席董監事，包含7席董事、一席監察人，其中董事部份，全家便利商店擁有5席、玉山銀1席、拍付國際1席，玉山銀法人代表為玉山金控副資訊長郭健男，將可望借重其資訊背景，提供全盈支付在普惠金融發展上最好的運用。

國內目前擁有9家電子支付業者，在全盈支付以及全聯轉投資的「全支付」上路後，將變成11家電子支付業者，但在全盈支付問世之前，過去電子支付業者以交通、電信為主，例如悠遊付主打交通，街口為純支付，歐付寶、橘子支付則偏向遊戲，讓全盈支付成為零售通路場景為主的支付業者，也是台灣第一次以零售體系為主的支付業者。

玉山銀行 玉山金控

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