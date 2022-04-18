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新光1號更名樂華REITs 拚10月二次配息

經濟日報 / 記者夏淑賢／即時報導

新光1號不動產投資信託基金（REITs）受益人大會通過更名樂華REITs，大會同時也決議增加年度配息次數，由年配息一次增加為兩次，在15日受益人大會決議通過後，預期樂華REITs可望趕下半年、大約10月左右可以二次配息，讓投資人可以早一點拿到收益。

新光1號15日受益人大會，總共討論五個議案，除了基金更名為樂華REITs，也包括變更基金收益分配時間為每半個會計年度結束後六個月內分配收益，也就是從原本一年配息一次調整為一年兩次，該議案以出席權數逾99%高比率通過。受託機構將執行受益人大會決議，也使樂華REITs在4月分配去年收益後，有機會趕在10月分配上半年收益，投資人不用再等到明年才能配息落袋。

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