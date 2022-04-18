REITs更名首例 新光1號受益人大會高票通過改稱樂華

不動產投資信託基金（REITs）確定將出現第一家更改名稱的案例，新光1號REITs受益人大會於15日以出席權數98%高票通過，將基金名稱更改為「樂華不動產投資信託基金（Leroy REIT）」，待大會決議呈報金管會完成相關行政程序，新光1號名稱即正式走入歷史。

新光1號REITs近兩年經過幾次召開受益人大會，陸續完成更換基金持有不動產管理機構、股務代理機構、委任律師等程序，僅受託機構仍是維持兆豐金控旗下兆豐銀行不變。現在不動產管理機構已經從新光金集團相關的新昕國際，更換成晶華公寓大廈管理維護公司，股代從新光金子公司元富證換成永豐金證券，因此基金更名換掉「新光」被認為是遲早的事。

晶華公寓大廈管理維護公司除了是樂華REITs的管理機構，在此之前，晶華公寓大廈管理維護公司也是規模最大REITs--樂富1號的不動產管理機構，因此新光1號更名，也以「樂」字輩發想而更名為樂華，市場並不意外。在15日受益人大會高票通過更名案後，新光1號的名稱也走入歷史。