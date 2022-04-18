富邦產4張防疫保單收件提前喊卡 6月後續保件不受理

隨著台灣走向「重症清零、輕症控管」的新防疫模式，防疫保單掀起一波下架改版潮，富邦產險四張防疫保單計畫於4月25日下架，不過今（18）日宣布，現售防疫商品只收件至下午5點30分，至於5月到期的續保件亦只收到4月20日的下午5點30分，6月份後到期的續保件則不予受理。

因應防疫險商品的危險發生率大幅增加，以及國際再保市場承保條件緊縮，富邦產險目前銷售的防疫商品，已超出可承受的風險胃納範圍。基於風險管理政策與維持公司經營安全穩定，富邦產險表示，現售防疫商品組合，收件至今日下午5點30分止。

至於今年5月份到期的續保件，收件至4月20日下午5點30分止，並自即日起，今年6月份以後到期的續保件將不予受理，若民眾於停止收件期限後進件或繳費者，將無法受理承保並儘速辦理退費作業。

富邦產險表示，防疫、疫苗專案自明日起將改版推出「新加倍守護」專案，以填補民眾因法定傳染病或因疫苗接種後不良事件發生的醫療費用支出或額外生活不便開銷。

因應疫情變化，和泰產險在官網公告，考量風險胃納量等因素，防疫險的線上及線下專案，自今天下午5點起暫停受理，以維護保戶權益與落實風險管理。至於新防疫商品部分，目前仍在規劃中。