又1家喊卡！富邦產宣布防疫保單停止收件 19日推出改版

又1張防疫保單宣布停止收件！富邦產今晚宣布，現售防疫商品組合，收件至4月18日17時30分為止，防疫、疫苗專案自4月19日起將改版推出「新加倍守護」專案。

富邦產險表示，因應防疫險商品的危險發生率大幅增加，及國際再保市場承保條件緊縮，目前銷售的防疫商品，已超出可承受的風險胃納範圍。基於風險管理政策與維持公司經營安全穩定，現售防疫商品組合，收件至4月18日17:30止。

而5月份到期的續保件，也將收件至4月20日17:30止。並自即日起，6月份以後到期的續保件將不予受理，若民眾於停止收件期限後進件或繳費者，將無法受理承保並儘速辦理退費作業。

富邦產險表示，防疫、疫苗專案自4月19日起將改版推出「新加倍守護」專案，以填補民眾因法定傳染病或因疫苗接種後不良事件發生的醫療費用支出或額外生活不便開銷。