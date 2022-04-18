防疫保單湧下架潮 金管會：不會買不到

本土疫情升溫，保險業者紛下架現有保單！金管會保險局局長施瓊華18日表示，業者是針對防疫政策改變而修改保單內容，強調民眾「不會買不到保單」。此外，金管會將針對居家照護儘速擬定相關保險原則，包括居家照護者仍屬確診、居家照護的醫療行為比照「一般病房」項目進行理賠。

民眾瘋搶防疫保單

隨著連日本土確診個案突破千例，民眾確診、被隔離的風險增加，保險業者也緊急下架原本防疫保單。外界認為，改版後的保單對「隔離」、「確診」的金額恐大幅調降。施瓊華指出，業者可能針對現有的防疫狀況，設計出不同的保障方案。

近期也傳出民眾瘋搶防疫保單的消息，更出現民眾一人購買多張防疫險的狀況。施瓊華對此表示，業者應考量類似的狀況，向投保客戶確認目前總共要購買幾張防疫險，再參酌公司政策評估是否進行核保。

業者力擋投機者

同時，不少民眾接獲「細胞簡訊」或得知與確診者有密切接觸後，就隱瞞狀況向保險公司購買防疫保單，以領取隔離或確診的賠償金。如富邦產、和泰產等保險業者也對此祭出因應措施，紛紛拉長防疫保單的生效期限，將原本隔日生效的保單，拉長投保後第4日至第5日不等期間才生效。

不少業者則因應疫情升溫，下架現有的高額防疫保單。據統計，11日市面上還有81款防疫保單供民眾選購，但18日則僅剩50幾款，不少民眾擔憂出現「有錢沒得保」的狀況。施瓊華則表示，有些業者只是針對防疫政策改變而修改商品內容，強調商品不會買不到，請民眾放心。

居家照護怎理賠？

據金管會統計，防疫保單累計承保件數已飆破千萬件，平均每2人就有1人投保防疫保單。但不少地方政府實施「輕症確診者居家照護」方案，居家照護如何在保險上如何認定、理賠金額多少，引發外界高度關注。

金管會透露，最快本週就會公告防疫保單理賠因應措施，並會圍繞3大原則進行。第一、輕症居家照護過程若有進行醫療行為，將比照保單中「一般病房」的醫療項目，進行理賠；第二、居家照護不適用負壓隔離病房、加護病房等日額加給；第三、輕症仍屬於確診，若防疫保單有規定確診的補償金，保險公司若須履行契約內容。

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