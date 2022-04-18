第1季股票交易 大戶人數創近五季新低

臺灣證券交易所公告第1季上市股票交易自然人數變化，成交值5億元以上的自然人數為2,799人，創近五季以來的最低。

今年第1季成交值1億元至5億元的自然人數21,926人，成交值1億元以下的自然人數4,336,221人。

成交5億元以上的自然人數在2020年第4季為2,401人，2021年第1季至2022年第1季中，以2021年第3季的人數5,309為最多。

證交所公布2022年3月暨第1季集中市場相關數據

一、成交量周轉率：13.06%(2022年2月成交量周轉率：8.80%)。

二、當沖成交值占比：39.22%、平均每日當沖戶數：120,028戶(2022年2月當沖成交值占比：38.62%、平均每日當沖戶數：116,059戶)。

三、ETF成交值占比：4.34%(2022年2月ETF成交值占比：4.07%)。

四、自然人成交值比重：62.28%(2022年2月自然人成交值比重：61.55%)、外資成交值比重：28.48%(2022年2月外資成交值比重：28.68%)。

五、有交易戶數：3,667,172戶(2022年2月有交易戶數：3,006,566戶)。

六、定期定額投資金額：6,518,118,123元(2022年2月定期定額投資金額：3,742,928,000元)。

七、第1季成交值5億元以上的自然人人數：2,799人,成交值1億元至5億元的自然人人數:21,926人,成交值1億元以下的自然人人數：4,336,221人。

八、第1季自然人占集中市場總成交值比重為61.49%，外資為28.59%，國內法人則為9.92%(2021年第4季自然人占集中市場總成交值比重為65.78%，外資為26.34%，國內法人為7.88%)。