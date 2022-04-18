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富邦全球入息不動產與基礎建設ETF 獲准募集

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
全球入息不動產與基礎建設指數投資國家與產業分布。富邦投信整理
全球入息不動產與基礎建設指數投資國家與產業分布。富邦投信整理

在通膨大幅上升，並推升實質資產價格上揚的金融環境下，富邦投信於各類資產中特別挑選REITs(不動產投資信託)作為2022年因應通膨環境的一項最新的投資工具，預計將於5月初募集富邦全球入息不動產與基礎建設ETF，該ETF已於4月14日獲准募集。

富邦投信表示，過去投資人對REITs的投資多半偏向美國，而美國確實也是全球最大的REITs投資市場。但經過去年的大幅反彈，美國REITs的股利率又重新被壓縮回到疫情前的低水位。因此，富邦全球入息不動產與基礎建設ETF追蹤的全球入息不動產與基礎建設指數，特別擴大投資範圍到全球16國，包括加拿大、已開發歐洲、日本、澳洲、新加坡、香港等地，並且以股利率為篩選核心，排除市值小於10億美元或3個月平均成交金額小於300萬美元的小型股，考量預扣所得稅與排除波動度前五大的個股後，精選全球殖利率最高的前30檔作為指數成分股。

根據2022年3月底的資料，全球入息不動產與基礎建設指數的投資國家比重，有34%投資美國、25%投資新加坡、英國、澳洲與香港分別占8至9%，加拿大與日本分別占5到6%，法國占超過3%。而從產業類別來看，綜合多業種的多樣化類別占27%、醫療占23%、零售占15%、工業與商辦分別占10%，公鐵路、港口、資料中心與其他分別占2到3%。

富邦投信表示，富邦全球入息不動產與基礎建設ETF投資範疇包含基礎建設，且其追蹤指數並未對基礎建設設定最低持股比例，而是在每半年指數調整當中，按照股利率加權排序決定同時為避免單一個股的集中度過高，基金設定單一持股限制，將不高於5%。持有期間持股漲幅如果比較大而使持股比例超過5%，也會等到半年調整時，才進行獲利了結使持股比例回到5%以下。

有別於目前市場上的REITs ETF產品投資集中在美國，富邦投信特別推出全球入息不動產與基礎建設ETF，希望透過投資全球16國息收資產，讓投資人能有分散投資的機會，以新台幣15元的低門檻成為全球資產的包租公包租婆。

富邦投信

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