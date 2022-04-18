新股抽籤預繳凍結台股上兆元資金 金管會三個月內解凍

立委曾銘宗在財委會上說，目前新股抽籤制度、股民得先預繳股款，要擺三到五天，動輒上兆元資金恐影響股市動能，金管會證期局副局長蔡麗玲說，會跟券商公會、證交所討論，希望朝縮短投資人擺放資金時間，三個月內提出辦法。

台灣實施新股預繳制是從2005年開始至今17年不變，動輒上百萬股民籌錢得擺3~7天之久等扣款，曾銘宗認為「凍結」資金恐影響股市動能。

曾銘宗說，根據統計，2020年凍結資金達1.2兆元、2021年凍結1兆元、今年前三月凍結8000億元。

蔡麗玲說，目前規定是，新股預繳的資金、跟凍結時間，有跟公會討論，目前希望縮短投資人擺放資金的時間，後續會跟券商公會討論。

蔡麗玲說，國外也有新股預繳股款的制度，但國內外實務有點差異，繳股款要先有錢才能認購，會跟券商公會、交易所討論，三個月內應會有結論。