4壽險爭取發現金股利最快月底出爐 金管會曝審核標準

壽險業獲利2021年繳出亮眼的成績單，今年已有四家向金管會申請發放現金股利，最快4月底將有壽險公司獲准，但立委高嘉瑜今（18）日關注壽險業俄債踩雷，加上淨值減少六千億元，甚至未來還要接軌IFRS 17，質疑公司真有實力可發放現金股利，金管會主委黃天牧回應，現金股利發放主要是反映去年獲利，並不是「獲利多就能發放」。

壽險業去年獲利創高，市場關注壽險金控配發現金股利政策，金管會保險局長施瓊華受訪時表示，今年已有四家壽險公司向金管會遞件申請發放現金股利，目前皆尚未核准，正與保險公司溝通中，最快四月底將有壽險公司獲准發放現金股利。

立委高嘉瑜今天上午在財委會質詢時指出，壽險業俄債踩雷，目前六家業者尚未收到俄羅斯公債的債息，幾乎全部違約的狀況，壽險業將面臨的風險更高，以二月提列預期信用損失金額百億元來看，未來提損金額是否會更高？金管會主委黃天牧表示，壽險業提損會依據會計公報來處理。

高嘉瑜又問，如今壽險業並未增加提列損失，儘管壽險業首季賺近千億元，但淨值也減少近六千億，未來接軌IFRS 17，在資產不如預期下，卻還要發放現金股利？

黃天牧指出，壽險業接軌IFRS 17是長程規劃，而現金股利發放主要是反映去年獲利，並非賣債券所創造出來的，也不是獲利多就能發放。至於淨值減少部分，金管會保險局長施瓊華補充，壽險業淨值下降除了俄債評價損失外，也與升息、國際股市有關。

高嘉瑜也關注，壽險業資產不確定性較大，未來壽險業評估發放現金股利的標準為何？施瓊華則回應，在發放現金股利標準上，會考慮未來接軌IFRS 17的因應措施，進一步衡量股息發放，強調「一次性獲利會分年發，不會一次發」。