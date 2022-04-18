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退休投資標的怎麼選？退休準備平台熱搜基金報你知

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
基富通「好好退休」熱搜基金
基富通「好好退休」熱搜基金

勞動部調查，43%勞工贊成開放退休自選投資標的，但該如何選擇？觀察基富通平台「好好退休」專案，前十檔熱搜基金中，積極、穩健與目標日期型各三檔及一檔台股基金，顯示多數人退休理財偏好中度或高度風險型基金。

新制勞退是否開放由勞工自行選擇投資標的？勞動部近日公布調查結果，43.4%受訪者贊成、不贊成僅19%，而目前沒有想法為37.6%，代表多數人支持此一想法。

不過，該如何選擇投資標的，贊成者中，有48.7%傾向自行在市場中挑選標的，40.4%建議由政府提供投資組合。也就是，近半數的人，不知道該如何選擇合適的投資標的。

觀察基富通平台的「好好退休」專案，該案是金管會「全民退休自主投資實驗」的延伸，由產官學界代表，從2000多檔境內外基金中，層層篩選出40檔適合退休準備的基金。目前好評前10大的熱搜基金，積極、穩健與目標日期型基金各三檔，另一檔則是台股基金。

台股基金為國泰小龍基金；三3檔積極型基金為聯博聚焦全球股票基金、國泰全球積極組合基金、富達全球主題機會基金，穩健型基金為野村動態配置多重資產基金、元大全球ETF穩健組合基金、富達全球入息基金。

目標日期型基金即國泰泰享退系列2049、2039與2029基金。這一類基金運用生命周期曲線策略，分散布局成熟市場的股票和債券，依目標日期動態調整，早期以增值為目標，股票比重較高；晚期以保值為主，債券比重高。另外，可選擇的目標日期基金還包括富蘭克林華美退休傘型基金之目標2027、2037、2047，以及貝萊德享退休系列2050。

基富通總經理王浩宇表示，參加「好好退休」專案的投資人，40歲以下年輕人占4成，41~50歲的中壯年人近三成，兩者合計七成，因為距離法定退休年齡至少10~20年的時間，投資標的自然偏好積極或穩健的中高風險基金。

王浩宇說，退休自選投資標的不難，對於沒有時間研究或不擅長投資的人，可透過「好好退休」專案提供的簡易入門方式，輕鬆開啟自主理財，給自己一個「晚美人生」。

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