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三商美邦人壽董座、副董一起離職 金管會透露主因
三商美邦人壽14日宣布董事長、副董事長皆於董事會會後請辭，引起市場關注。金管會主委黃天牧今透露，主要是投資的問題，因為投資收益不是很好。
三商美邦人壽董事長陳翔玠、副董事長翁翠君14日於董事會會後請辭，董事長一職由總經理陳宏昇暫時代理。三商美邦人壽表示，主要是近年來積極推動專業經理人機制，董事長陳翔玠及副董事長翁翠君在完成階段性任務下，順應趨勢，實踐全經理人經營。
金管會主委黃天牧今列席立院財委會，立委林楚茵關注，三商美邦人壽董事長、副董都離職，原因是因為投資俄羅斯債券踩雷嗎？三商美邦人壽去年稅後獲利10.91億元，但認列俄債預期信用損失就高達53.8億元。
黃天牧表示，俄羅斯債部分8家壽險會採專案去檢視，三商美邦人壽近期的人事異動是投資的問題，主要是投資收益不好，跟俄羅斯債問題不一樣。
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