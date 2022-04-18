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三商壽俄債踩雷恐吃掉去年獲利 金管會特別監管中

經濟日報 / 記者紀佳妘／台北即時報導
金管會主委黃天牧。本報系資料照、記者陳正興／攝影
金管會主委黃天牧。本報系資料照、記者陳正興／攝影

立委林楚茵今（18）日質詢時表示，三商美邦人壽俄債踩雷53.8億元，若全數認列虧損，相當於「把去年獲利就吃掉，甚至還虧掉40億元」，而董事長陳翔玠及副董事長翁翠君上周雙雙請辭，引起保戶擔憂財務狀況；金管會主委黃天牧對此澄清，去年獲利不佳，主要是投資策略收益不好的緣故，因此金管會特別監管中。

立委林楚茵今天在立法院財委會上質詢時表示，俄債風波短期內看不見曙光，先前金管會公布的數據為壽險業曝險金額為1,382億元，如今到了4月，關注曝險最新概況，以及後續違約相關求償事宜。

金管會主委黃天牧對此表示，目前壽險業曝險為1,149億元，3月份以美元支付利息已透過保管銀行收到，但4月尚未有消息。

林楚茵進一步指出，三商美邦人壽去年稅後盈餘10.9億元，但受到俄烏戰爭影響，壽險業在俄債踩雷130億元，單是三商美邦人壽就占了53.8億元，若全數認列虧損，相當於「把去年獲利就吃掉，甚至還虧掉40億元」，如今戰爭仍持續中，半年內調整是否會來不及，進而出現虧損過高的情況，引起外界關注是不是三商美邦人壽董事長、副董事長請辭的原因。

黃天牧指出，針對俄債踩雷部分，金管會已成立專利控管這些曝險的保險公司。不過，三商美邦人壽去年獲利10.9億元，他則回應，主要是投資策略收益不好，因此金管會也特別監管中，與人事異動無關。

林楚茵又問，三商美邦人壽近期處分國內不動產，收到許多保戶擔憂該公司的營運狀況，保險局是否會進行了解？黃天牧表示，「我們定期會對公司財務體質做觀察」，因此會關注各公司財務狀況。

三商美邦人壽 金管會 壽險業

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