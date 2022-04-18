聽新聞
test
0:00 / 0:00
國泰世華銀發蝦皮聯名卡「染」中資？金管會要查
立委郭國文在財委會上說，蝦皮支付當初有中資疑慮因此無法通過投審會審核，但現在國泰世華銀又跟蝦皮合發聯名卡，擔心授權聯名卡把資料給了蝦皮結果「客戶資料被賣掉」，金管會主委黃天牧允諾說，會去了解此聯名卡，包括個資維護和國安關係。
黃天牧說，當初蝦皮支付申請電支執照，是因為資料不足，所以沒給執照，當初考慮很多年輕人透過蝦皮網購，擔心影響民眾權益下，除蝦皮暫時轉洽樂購蝦皮接手，也請樂購蝦皮考慮洽一家經營電支的銀行來承做。
他說，現在樂購蝦皮已經去找了一家合作銀行，因為涉及修約，可能得等到明年，黃天牧說，我們上周還約談這家銀行，證實有此事，讓銀行介入樂購蝦皮的金流，讓大家有個保障，這段時間仍會持續注意樂購蝦皮的交易量。
全案起因是，蝦皮支付在2019年代收付日均餘額達31億元、隔年來申請電支執照、並在2020年底金管會准了營業許可，但隨後因經濟部審增資案沒過，在2021年8月廢止。經濟部官員則說，當初蝦皮支付是自己撤件，並非是投審會駁回。
當時廢止蝦皮營業許可後，因需要讓消費者持續有支付管道，因此蝦皮集團從內部找了樂購，但被外界質疑是「左手換右手」，且蝦皮仍有中資疑慮。
郭國文說，蝦皮跟國泰世華銀有發聯名卡，擔心授權聯名卡把資料留給有中資疑慮的企業？
黃天牧說，會針對國泰世華銀聯名卡做了解，包括個資維護、及國安關係。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言