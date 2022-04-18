國泰世華銀發蝦皮聯名卡「染」中資？金管會要查

立委郭國文在財委會上說，蝦皮支付當初有中資疑慮因此無法通過投審會審核，但現在國泰世華銀又跟蝦皮合發聯名卡，擔心授權聯名卡把資料給了蝦皮結果「客戶資料被賣掉」，金管會主委黃天牧允諾說，會去了解此聯名卡，包括個資維護和國安關係。

黃天牧說，當初蝦皮支付申請電支執照，是因為資料不足，所以沒給執照，當初考慮很多年輕人透過蝦皮網購，擔心影響民眾權益下，除蝦皮暫時轉洽樂購蝦皮接手，也請樂購蝦皮考慮洽一家經營電支的銀行來承做。

他說，現在樂購蝦皮已經去找了一家合作銀行，因為涉及修約，可能得等到明年，黃天牧說，我們上周還約談這家銀行，證實有此事，讓銀行介入樂購蝦皮的金流，讓大家有個保障，這段時間仍會持續注意樂購蝦皮的交易量。

全案起因是，蝦皮支付在2019年代收付日均餘額達31億元、隔年來申請電支執照、並在2020年底金管會准了營業許可，但隨後因經濟部審增資案沒過，在2021年8月廢止。經濟部官員則說，當初蝦皮支付是自己撤件，並非是投審會駁回。

當時廢止蝦皮營業許可後，因需要讓消費者持續有支付管道，因此蝦皮集團從內部找了樂購，但被外界質疑是「左手換右手」，且蝦皮仍有中資疑慮。

郭國文說，蝦皮跟國泰世華銀有發聯名卡，擔心授權聯名卡把資料留給有中資疑慮的企業？

黃天牧說，會針對國泰世華銀聯名卡做了解，包括個資維護、及國安關係。