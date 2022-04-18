快訊

台中明道中學2學生確診60人匡列 周二起停課3天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國泰世華銀發蝦皮聯名卡「染」中資？金管會要查

經濟日報 / 記者廖珮君／台北即時報導
圖為金管會主委黃天牧。本報系資料照、記者邱德祥／攝影
圖為金管會主委黃天牧。本報系資料照、記者邱德祥／攝影

立委郭國文在財委會上說，蝦皮支付當初有中資疑慮因此無法通過投審會審核，但現在國泰世華銀又跟蝦皮合發聯名卡，擔心授權聯名卡把資料給了蝦皮結果「客戶資料被賣掉」，金管會主委黃天牧允諾說，會去了解此聯名卡，包括個資維護和國安關係。

黃天牧說，當初蝦皮支付申請電支執照，是因為資料不足，所以沒給執照，當初考慮很多年輕人透過蝦皮網購，擔心影響民眾權益下，除蝦皮暫時轉洽樂購蝦皮接手，也請樂購蝦皮考慮洽一家經營電支的銀行來承做。

他說，現在樂購蝦皮已經去找了一家合作銀行，因為涉及修約，可能得等到明年，黃天牧說，我們上周還約談這家銀行，證實有此事，讓銀行介入樂購蝦皮的金流，讓大家有個保障，這段時間仍會持續注意樂購蝦皮的交易量。

全案起因是，蝦皮支付在2019年代收付日均餘額達31億元、隔年來申請電支執照、並在2020年底金管會准了營業許可，但隨後因經濟部審增資案沒過，在2021年8月廢止。經濟部官員則說，當初蝦皮支付是自己撤件，並非是投審會駁回。

當時廢止蝦皮營業許可後，因需要讓消費者持續有支付管道，因此蝦皮集團從內部找了樂購，但被外界質疑是「左手換右手」，且蝦皮仍有中資疑慮。

郭國文說，蝦皮跟國泰世華銀有發聯名卡，擔心授權聯名卡把資料留給有中資疑慮的企業？

黃天牧說，會針對國泰世華銀聯名卡做了解，包括個資維護、及國安關係。

聯名卡 國泰世華 黃天牧

延伸閱讀

LINE Bank力拚2024虧轉盈

台南鐵路立體化延伸永康困難多 地方要求盡快規畫推動

純網保8月申設 黃天牧：借鑑純網銀思考監理彈性

黃天牧信心喊話：外資會回頭

相關新聞

又1家喊卡！富邦產宣布防疫保單停止收件 19日推出改版

又1張防疫保單宣布停止收件！富邦產今晚宣布，現售防疫商品組合，收件至4月18日17時30分為止，防疫、疫苗專案自4月19...

股匯雙殺 新台幣匯率貶6.8分收29.186元

熱錢賣超台股後匯出，台北股匯雙殺。新台幣匯率今（18）日收盤貶值6.8分，以29.186元作收，台北外匯經紀公司成交量為...

任意汽車責任險費率連年調漲 不敢一次漲足原因曝光

國人投保任意汽車責任險件數持續增加，近年來第三人責任險的體傷損失率達七成，財損的損失率更高達九成，意味著賣越多賠越多，產險公司推估在二因素帶動下，使得損失率居高不下， 甚至還得面臨一次調足費率的難題。

新台幣走弱收29.186元 「創逾18個月新低」短期難扭轉

熱錢持續出走，不只台股跌破萬七大關，新台幣貶勢也煞不住，今天收盤收在29.186元，貶值6.8分，創下逾18個月新低紀錄...

富邦產4張防疫保單收件提前喊卡 6月後續保件不受理

隨著台灣走向「重症清零、輕症控管」的新防疫模式，防疫保單掀起一波下架改版潮，富邦產險四張防疫保單計畫於4月25日下架，不...

道德風險來了？防疫險3天下架15張 金管會曝三大關鍵原因

本土確診人數破千人，防疫保單賣翻天，卻開始出現「道德風險」氛圍，讓產險業者在三天內下架了15張防疫險，金管會點出「下架潮」三大原因，一、「在宅照護」的輕症或無症狀確診人數激增，隔離、確診理賠超過10萬，補償費用偏高，二、「一人買多張」的想賺錢心態，三、趕在收到隔離單前投保的道德風險氣氛已出現。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。