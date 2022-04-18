促外資投資台灣 集保於花旗論壇展現數位資安投資環境

集保結算所受邀於花旗集團4月13日舉辦的全球金融市場基礎設施線上論壇-臺灣站(Citi Financial Market

Infrastructures Focus Series: TDCC/Taiwan)接受深度訪談，與其全球外資客戶分享台灣資本市場近年的亮眼表現、關鍵基礎設施在疫情下展開之營運韌性，以及更數位化、資安化與ESG潮流的重要發展。

這次活動計有國外交易所、券商、保管機構、銀行及資產管理公司等相關機構共110位線上與會，成功展現我國證券市場良好體質與卓越環境，提升國際能見度，期促進外資投資台灣資本市場。

集保結算所總經理朱漢強在論壇開場致詞中提到，集保結算所身為臺灣資本市場唯一的後台，30餘年來逐步擴展多元服務。配合主管機關的資本市場藍圖，集保結算所持續發展數位轉型及強化資安，致力打造更安全及有效率的資本市場大後台，並以ESG為使命，推出提升我國公司治理透明度之相關服務。

集保結算所經理汪明琇在與談中表示，集保結算所的多項數位化服務在疫情期間發揮顯著作用。在參加人作業方面，核心的帳簿劃撥系統進行了數位化升級，首先上線的之功能即為外資線上開戶，大幅縮短過去參加人的紙本往來時間，外資開戶更快速。在股東權益方面，外資持股中有97.8%使用集保結算所的電子投票平台投票，效益不言而喻；另外，因應疫情，2021年更推出視訊輔助股東會服務，讓投資人不受疫情影響仍能線上行使股東權利。

在提升資本市場資訊安全方面，全市場已於2010年全面採用集保結算所的法人對帳系統（VMU），對整體證券市場交割安全性及作業效率有非常大的效益，解決外資過去對以電子郵件寄送交易對帳資料的安全疑慮。此外，2019年推出的ESG服務更是持續成長並開花結果，現在已是臺灣多數發行公司倚重的ESG資訊平台，為台灣企業實踐永續發展目標或接軌國際ESG浪潮的重要助力。

汪明琇表示，近年來全球資本市場具有許多振奮人心的數位科技應用及發展，尤其在數位化速度上，目睹了過去需要數年才能完成的建置進度在短短數月即完成。疫情終會過去，但疫情下的數位化成果會一直持續下去。

外資持股占台灣股市市值逾四成，疫情下的市場發展及基礎設施安全性是外資投資的觀察重點。疫情期間，台灣經在

全球半導體需求支撐下表現亮眼，資本市場更在穩健的基礎設施營運及作業數位升級下更上層樓，不但提升外資、參加人的作業效率，並同時兼顧投資人的股東權益，打造更符合國際ESG趨勢的投資環境。未來，集保結算所將持續與外資、保管機構、券商及其他參加人密切合作，一起打造更完善的台灣資本市場投資環境。