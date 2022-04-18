沈軾榮質疑金寶違法賣群創虧6.4億 公司治理出大問題

金寶（2312）將在6月27日召開股東會，同時改選董事，金寶前總經理、現任董事沈軾榮，提名十席董事名單參選，同時在今（18）日發出新聞稿提出三點看法，質疑金寶違法出售群創（3481）股票，且造成虧損6.4億元，強調公司治理出了大問題，因此「邀請產業專家、律師與會計師擔任董事及獨董，協助監督、健全金寶公司治理」。

金仁寶集團旗下金寶爆發經營權戰火，沈軾榮提名十席董事名單，包括七席董事、三席獨立董事參與，同時也提出多項質疑，經營權戰火下，金寶董事長許勝雄則是接受媒體專訪針對遭指控的事件提出說明；針對許勝雄強調出售群創股票一切合法的說法，沈軾榮今日曝光董事會文件提出三點看法，認為金寶出售群創股票案，交易金額逾3億未經董事會通過，不但違反法令規定，又錯失60%漲幅，且刻意在5月14日董事會開會前一日股價低點全數賣出，導致金寶大虧6.4億元。

沈軾榮提出的三點看法，包括110年3月23日出售案簽核當日交易金額已超過3億元，竟然未經董事會通過逕行出售；出售後遲至110年8月3日才提報告案，獨立董事對後續處置不聞不問；故意在5月14日董事會前一天全數出售，造成公司重大損失。

沈軾榮表示，110年8月3日董事會議事錄中，金寶投管處長林呈憲明確表示許勝雄董事長是3/23簽署簽呈，而簽署當日及前一日交易金額皆已超過3億元，沈軾榮強調，未經董事會通過而由董事長逕行決定交易，已違反「公開發行公司取得或處分資產準則」規定。

沈軾榮說，當發現出售群創股票違反規定，要求金寶管理當局提出說明，但管理當局遲至110年8月3日始提出報告案說明，且當後續要求金寶法務單位進行調查時，金寶董事長及獨立董事皆對後續處置不聞不問。

沈軾榮強調，董事長違法簽署簽呈後，群創股價一路從19元漲到4月28日的31.15元，一個月內漲幅超過60%，金寶卻不在股價高點分批賣出，反而到5月13日(董事會前一日)股價回到低點20.22元時才一次賣出，為規避董事會監督造成公司帳上損失6.4億元。