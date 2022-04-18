防疫險掀下架改版潮 金管會看新保單要考慮二點

國內疫情再起，防疫保單掀起一波下架改版潮，金管會保險局長施瓊華今（18）日表示，既有的防疫保單當初考慮的疫情狀況與現在不同，以前著重在費用補償，如今輕症患者的保障需求勢必會有所不同，「保險還是要回歸保障」，一定要考慮到底在醫院和居家照護的保障範圍，及保戶所需的保障為何。

隨著防疫政策變化，引起民眾關注未來防疫保單是否就沒有補償費用，或是輕症居家照護的日額保障會下降。金管會保險局長施瓊華在立院財委會前受訪時表示，由於既有的防疫保單當初考慮的疫情狀況與現在不同，各保險公司下架舊的保單時，新推的保單可能會考慮現在來區隔。

施瓊華指出，「保險還是要回歸保障」，一定要考慮到底在醫院和居家照護的保障範圍，及保戶所需的保障為何，以前防疫保單著重在費用補償部分，如今看起來許多輕症患者的需求勢必會有所不同，可能會考慮居家照護所產生的工作減損，但很多人不見得是在家就完全沒有薪資，因此設計上費用就不會太高，反而可能下修，亦或其他業者會提出不同的理賠方式。

至於一人買多張防疫保單，未來在張數上是否會做限制？施瓊華說，這部份應由保險公司參考自己的核保政策來考慮，應要詢問客戶到底買幾張。

此外，民眾遭匡列隔離，是否需要正本通知？施瓊華則回應，隔離通知書是確認民眾有需要被隔離，因此沒有正副本的問題，至於費用補償部分，有些保險公司會採用實支實付，即是以實際的費用進行理賠，因此就須拿單據，但也有公司不看單據，反而將保額降低至民眾可能會達到的標準，變成各公司承保上，應詢問保戶是否有投保其他家，成為是否承保的決定。