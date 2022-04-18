新光金、台新金合併研究 明攻防

消息人士透露，新光金控（2888）預計明天(19日)舉行董事會，處理上(3)月29日，新光金董事吳東明等人以臨時動議提出的新光金與台新金（2887）合併研究案。

因事涉公司治理、利害關係人、操縱股價等疑慮，為顧及妥適性與合理性，明天董事會的可能發展為，將此案送交新光金審計委員會，由三名獨立董事先行研究，如何避免董事們吃上官司，以及不讓新光金42.5萬名股東權益受損。

消息人士指出，新光金3月29日董事會，董事吳東明提案研究新光金與台新金合併，獲得三名董事吳昕達、洪士琪、林伯翰附議，但依公開發行公司董事會議事辦法第七條第一項第八款規定，重大事項不得以臨時動議提出，主席裁示於下次董事會處理。

消息人士說，台灣有16家金控公司，扣掉已是富邦金（2881）囊中物的日盛金（5820）不論，新光金可以選擇的金金併對象，按理有14家，為何直接指定台新金，直接指定的妥適性，必須研究清楚。

其次，新光金與台新金的股東群，有不少重疊之人，兩家公司屬於利害關係人，利害關係人交易按理須受更為嚴謹的規範。新光金不選其他金控，偏偏選擇有利害關係的台新金，更是須要好好研究。

第三，這項消息經媒體廣泛報導後，新光金4月1日股價大漲4.2%。要是有小股東發現合併案實際推不動，一氣之下，反過頭來告新光金的董事亂放消息、操縱股價，也得好好研究如何預為防範。

據了解，新光金經營團隊已從法遵法務等層次，提醒有關董事，可能的妥適性與合理性爭議。

我國公司法權威、政大兼任教授劉連煜也提醒新光金經營階層，公司法、證券交易法都沒規定重大議案不得在董事會以臨時動議提出，這是主管機關用行政命令所為之規定，其他國家也都沒有此種限制，公司派不一定站得住腳，市場派可以訴諸法律。

劉連煜說：「重大議案，股東會是不能用臨時動議提出的。但董事會性質不同，為因應經營環境的迅速丕變，性質上是可以的。我贊成這種見解。」