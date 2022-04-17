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獨／彌補虧損！LINE Bank增減資規劃曝光　

經濟日報 / 記者廖珮君／台北即時報導
為彌補虧損，Line Bank（連線商銀）將在周二（19日）董事會上，討論減增資案，據初步提案，將採取先減資25億元、再增資75億元，減增資後，資本額將從100億元增為150億元。圖／LINE台灣提供
為彌補虧損，Line Bank（連線商銀）將在周二（19日）董事會上，討論減增資案，據初步提案，將採取先減資25億元、再增資75億元，減增資後，資本額將從100億元增為150億元。圖／LINE台灣提供

為彌補虧損，Line Bank（連線商銀）將在周二（19日）董事會上，討論減增資案，據初步提案，將採取先減資25億元、再增資75億元，減增資後，資本額將從100億元增為150億元，此私募現增案將全洽原股東認購，原股東全數認購的機率頗高。

Line Bank是在2021年4月開業，等於開業不到兩年，就因累積虧損快逼近資本額1/3的法定上限，而辦理減增資案，也是純網銀增資的首例。

據數據顯示，Line Bank到2月底止，累積虧損達25億元、每股淨值7.49元；Line Bank將以2月底為基準做減資彌補虧損後，每股淨值可望回到近10元的票面價。

此減增資案需經Line Bank董事會及股東會通過，再報送金管會核准，依時程推估，最快資金到位可能得落在今年下半年。依Line Bank規劃，此75億元私募現增案將在股東會通過後、一年內一次性辦理，減增資後、資本額將達150億元。

據透露，此減增資案，Line Bank已一一洽詢原始股東，其中兩大股東，包括持股49.9%的LINE、及25.1%的北富銀，都表達將依持股比例增資，其餘持股僅5%的中信銀、聯邦銀（2838）、渣打銀、台灣大（3045）及遠傳（4904），也多數表達支持態度。

據了解，這次不採直接增資、而是採「先減資再增資」，有三大好處，一是，

可一次性彌補累積虧損，二是未來可容忍再虧損空間較大，三是，未來股東再掏錢增資的時間拉長，據估算，若是先減再增，下次再增資的時間可能落在2024年初。

依估算，目前Line Bank資本額是100億元，若是採直接再增資100億元達200億元，以虧損1/3，等於達67億元又得再跟股東拿錢，若以2月底已累積虧損25億元來看，換算還可再虧損空間僅42億元；若是減資後再增資，資本額剩下150億元左右，換算未來可虧損空間達50億元。

但這次僅洽原股東認購現增75億元、而非100億元，被市場認為，可能已有股東對純網銀後市發展，抱持審慎觀望態度「不想一下子再丟這麼多錢」，是否牽動未來持續增資時、各股東支持的態度，值得關注。

據金管會數據顯示，2月底Line Bank存款餘額318.8億元、放款餘額56.1億元，累計前二月稅前虧損5.35億元，存放款量都是三家純網銀最大，但虧損也是三家之最。

金管會官員解釋，Line Bank虧損較大，主因是一開始就採取積極獲客的政策，要建構自己生態圈為主，相關行銷管銷費用較多。據數據顯示，Line Bank去年底開戶數已達73.26萬戶，也是三家純網銀最高。

股東會 網銀

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