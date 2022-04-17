拚虧轉盈！LINE Bank第二次增資可能落在2024年

根據LINE Bank（連線商銀）財務規劃，內部預計會在2024年之前、就拚「轉虧為盈」，且因為業務規模變大、風險性資產增加下，為了維持資本適足率，第二次增資可能會落在2024年。

LINE Bank是三家純網銀中，第一家洽原股東做私募現增案者。相關人士說，今年首次洽原股東認購，主因是LINE Bank目前僅是公開發行公司，沒賺錢又有累積虧損，基於維持現有股東架構，自然選擇洽原股東認購。

但如果賺錢了，可能情勢也會改變。

法人說，LINE Bank一旦賺錢就可以轉上市，辦增資時，就可以做公開募集，除了洽原股東、員工認股，還可做公開承銷，一般金融股的公開銷售都是發行新股的10%，籌資潛力更大。